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Vladin avion iz Niša krenuo za Crnu Goru: Lekari preuzimaju povređene nakon stravične nesreće

Izvor: Tanjug, Foto: Foto/Služba zaštite i spasavanja Kotor ||

Sa aerodroma u Nišu poleteo je avion Vlade Srbije, kojim Univerzitetski klinički centar (UKC) Niš šalje svoj multidisciplinarni medicinski tim u Crnu Goru po pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju na magistralnom putu Lipci-Grahovo.

Generalni direktor UKC-a Milan Lazarević formirao je medicinski tim od deset lekara, različitih specijalnosti, u skladu sa potrebama povređenih sugrađana, prenosi TV Zona.

Povređeni će biti prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde će se nastaviti adekvatna nega i rehabilitacija.

Nesreća se dogodila 12. jula na magistralnom putu Kotor - Nikšić, kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije sa povratka iz Manastira Ostrog.

U tragediji je poginula 21-godišnja devojka iz Niša, dok je 16 putnika povređeno, među kojima i više dece.

Zbog njene smrti u Nišu je 15. jul proglašen za Dan žalosti.

Autor: S.M.

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