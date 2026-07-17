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Drama u Leskovcu zbog salmonele: Na infektivnom odeljenju u Leskovcu zadržano 11 dece

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Načelnica odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac dr Ana Mojsić Stanković izjavila je danas da je na infektivnom odeljenju hospitalizovano jedanaestoro dece zbog sumnje da su zaraženi salmonelom, i istakla da je njihovo zdravstveno stanje stabilno i da nema razloga za brigu.

Dr Mojsić Stanković je navela da je u poslednja dva dana povećan priliv mladih pacijenata koji imaju slične tegobe - visoka temperatura, povraćanje, prolivaste stolice i bolovi u stomaku.

- Kontaktirali smo i sa dečjim dispanzerom, da vidimo da li je situacija slična, s obzirom na to da su se javljali baš mladi pacijenti i saznali smo da se radi gotovo o istoj situaciji. Na infektivnom odeljenju deca su uzrasta starijeg od 14 godina, a dogovorili smo se da na pedijatriji ostanu mlađa deca. Na našem odeljenju je jedanaestoro, dobrog su opšteg stanja, tako da nismo zabrinuti. Za sada je situacija pod kontrolom - rekla je dr Mojsić Stanković.

Naglasila je da nije bilo komplikacija ni kod jednog od hospitalizovanih pacijenata i da očekuje će se deca u roku od tri do sedam dana u potpunosti oporaviti.

Govoreći o infekciji salmonelom i crevnim infekcijama, doktorka je navela da se bakterije uglavnom prenose prljavim rukama, ali da još uvek nije dokazano da su deca primljena u bolnicu zaražena salmonelom.

- Mi po kliničkoj slici nemamo još uvek dokaze da se baš radi o salmoneli, samo je kod jednog deteta potvrđen uzročnik, a videćemo za ostale. Danas očekujemo rezultate po kliničkoj slici i tegobama, rekli bismo da se radi o toj infekciji - navela je dr Mojsić Stanković.

Dodala je da salmonela može da se unese prilikom konzumiranja pokvarene ili kontaminirane hrane i potvrdila da je većina pacijenata prilikom prijave u bolnicu navela da su jeli u jednom lokalnom lokalu brze hrane.

Autor: S.M.

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