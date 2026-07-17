Drama u Leskovcu zbog salmonele: Na infektivnom odeljenju u Leskovcu zadržano 11 dece

Načelnica odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac dr Ana Mojsić Stanković izjavila je danas da je na infektivnom odeljenju hospitalizovano jedanaestoro dece zbog sumnje da su zaraženi salmonelom, i istakla da je njihovo zdravstveno stanje stabilno i da nema razloga za brigu.

Dr Mojsić Stanković je navela da je u poslednja dva dana povećan priliv mladih pacijenata koji imaju slične tegobe - visoka temperatura, povraćanje, prolivaste stolice i bolovi u stomaku.

- Kontaktirali smo i sa dečjim dispanzerom, da vidimo da li je situacija slična, s obzirom na to da su se javljali baš mladi pacijenti i saznali smo da se radi gotovo o istoj situaciji. Na infektivnom odeljenju deca su uzrasta starijeg od 14 godina, a dogovorili smo se da na pedijatriji ostanu mlađa deca. Na našem odeljenju je jedanaestoro, dobrog su opšteg stanja, tako da nismo zabrinuti. Za sada je situacija pod kontrolom - rekla je dr Mojsić Stanković.

Naglasila je da nije bilo komplikacija ni kod jednog od hospitalizovanih pacijenata i da očekuje će se deca u roku od tri do sedam dana u potpunosti oporaviti.

Govoreći o infekciji salmonelom i crevnim infekcijama, doktorka je navela da se bakterije uglavnom prenose prljavim rukama, ali da još uvek nije dokazano da su deca primljena u bolnicu zaražena salmonelom.

- Mi po kliničkoj slici nemamo još uvek dokaze da se baš radi o salmoneli, samo je kod jednog deteta potvrđen uzročnik, a videćemo za ostale. Danas očekujemo rezultate po kliničkoj slici i tegobama, rekli bismo da se radi o toj infekciji - navela je dr Mojsić Stanković.

Dodala je da salmonela može da se unese prilikom konzumiranja pokvarene ili kontaminirane hrane i potvrdila da je većina pacijenata prilikom prijave u bolnicu navela da su jeli u jednom lokalnom lokalu brze hrane.

Autor: S.M.