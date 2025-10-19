AKTUELNO

'NAŠ GRAD NE PAMTI OVAKVU TRAGEDIJU' Gradonačelnik Sremske Mitrovice za Pink: Naši doktori su heroji, svašta sam video u prvih sat vremena kada su pacijenti počeli da stižu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Foto/MUP Srbije ||

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je jutros da se u jedinici intenzivne nege te ustanove nalazi sedmoro putnika koji su u petak najteže povređeni u nesreći autobusa, i da je za sada njihovo stanje stabilno.

U Sremskoj Mitrovici će sutra, 20. oktobra, biti Dan žalosti zbog nesreće u bilizini tog grada u kojoj je poginulo troje ljudi kada se prevrnuo autobus, izjavio je u subotu gradonačelnik Branislav Nedimović, a on je danas govorio i za TV Pink.

Foto: TV Pink Printscreen

- Juče smo doneli odluku za proglašenje Dana žalosti. Isto tako doneli smo odluku o isplati solidarne pomoći. Juče sam lično kontaktirao sve porodice, neke sahrane će sutra biti. Svi su sa teritorije Sremske Mitrovice. To je sve naše područje. Velika tragedija, opšta bolnica je... Zaista su heroji, šta su oni radili u tih sat vremena... Ja sam u jednom trenutku ovde pogledao šta se dešava, i vidim da u prvoj trijaži nema nikog, svi su bili na snimanjima, u salama, operacijama... - rekao je on.

Koliko ja poznajem istoriju Sremske Mitrovice, od ovoga nije bilo gore, ne pamtim, dodao je gradonačelnik.

- Ovde jeste autoput, ali nikada ovako nije bilo - rekao je potom.

Govoreći o detaljima istrage, Nedimović kaže da je Dačićev iskaz trenutno najrelevantniji, a danas počinje sudski deo posla. U 11 je ročište, otkriva Nedimović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istraga je detaljna, uviđaj je urađen taj dan, juče sam bio tamo, uklonjeno je vozilo... To su poznate stvari za sada. Za ostale priče, u krajnjoj liniji, svime će se baviti inspektori, oni znaju koliko su kontrola imali... Oni znaju da li su utvrdili nepravilnosti... Ono što je do grada, urađeno je - kaže Nedimović.

Građani treba da budu mirni, svi su zaštićeni, to je bio težak dan za Mitrovicu, zaključio je gradonačelnik Sremske Mitrovice.

Autor: D.Bošković

