AKTUELNO

Hronika

'BIO JE DUBOKO U JARKU, VOZILO SE NIJE VIDELO' Doktor Hitne pomoći o povređenima nakon prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice: Sat vremena je trajala akcija!

Izvor: Kurir, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Dr Milan Mandić, zaposlen u Hitnoj pomoći u Sremskoj Mitrovici, otkrio je za Kurir kako je teklo izvlačenje povređenih putnika iz prevrnutog autobusa, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na putnom pravcu Sremska Mitrovica — Jarak.

Dve osobe su poginule na licu mesta, dok je još jedna putnica preminula tokom operacije. Više od 80 putnika, zaposlenih u firmi "Healthcare" u Rumi, je povređeno.

- Na licu mesta zatekli smo prevrnuti autobus koji je prevozio radnike. Bio je u jarku dubokom barem pet metara, tako da se autobus nije video iz jarka.Oko 20 putnika je uspelo samo da se izvuče na ivicu jarka iz autobusa, skoro svi su bili povređeni — neki lakše, neki srednje. Svi su bili svesni, njih smo izvukli na sigurno i podelili lekove za bolove - rekao je dr Milan Mandić za Kurir i dodao:

Foto: Foto/MUP Srbije

- Za to vreme, stigle su i ostale ekipe i uz pomoć vatrogasaca i policije počeli da izvlačimo nepokretne pacijente i nesvesne pacijente koji su bili unutar vozila. Teško povređenih, bez svesti je izvučeno troje, a teško povređenih ali svesno 10 ili 11. Svima su dati lekovi za bolove, izvršena je imobilizacija raspoloživim sredstvima i svi su upućeni u bolnicu.

U 16.05 minuta je završena evakuacija pacijenata, nakon sat vremena izvlačenja i pružanja prve pomoći, zaključio je doktor.

pročitajte još

Uhapšen vozač autobusa zbog saobraćajne nesreće u Sremskoj Mitrovici: Evo za šta se sumnjiči

Autor: Pink.rs

#Akcija

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#Sremska Mitrovica

#spasavanje

POVEZANE VESTI

Hronika

Jezivi snimci s mesta prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice: Vozila Hitne pomoći jure, JAUCI se čuju (VIDEO)

Hronika

NAJMANJE DVE OSOBE U TEŠKOM STANJU: OVO su novi detalji o povređenima u teškoj saobraćajki kod Sremske Mitrovice (FOTO+VIDEO)

Hronika

NAJMANJE DVE OSOBE POGINULE U PREVRTANJU AUTOBUSA KOD SREMSKE MITROVICE: Vozilo bilo puno putnika, veliki broj povređenih

Hronika

Tragedija sve veća: Raste broj žrtava stravične nesreće kod Sremske Mitrovice

Hronika

PRIVEDEN VOZAČ AUTOBUSA: Sleteo s puta kod Sremske Mitrovice, poginule dve osobe, 83 povređene (FOTO+VIDEO)

Hronika

NAJTEŽE POVREĐENI U OPERACIONOJ SALI! Evo kakvo je stanje u bolnici u Sremskoj Mitrovici posle saobraćajke: Oglasio se gradonačelnik Nedimović (FOTO+V