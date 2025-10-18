SEDMORO U TEŠKOM STANJU NAKON PREVRTANJA AUTOBUSA: Najnovije obraćanje direktora bolnice u Sremskoj Mitrovici (VIDEO)

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je danas u kavkom stanju su pacijenti koji su učestvovali u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Sremskoj Mitrovici a kada je došlo do prevrtanja autobusa, pa rekao kako je 7 pacijenata teže povređeno, dok je 15 pacijenata spremno za otpust.

"Hospitalizovano je 39 pacijenata. Od jutros najnovije informacije da se 7 pacijenata teže povređenih nalaze na jedinicama intenzivne terapije. Imamo spremne pacijente za otpust. Na odeljenju opšte hirirgije je 13 pacijenata spremno za otpust, da ide svojim kućama i na odeljenju za ortopediju su 2 pacijenta spremna za otpust.

Dalje se radi dopunska dijagnostika za sve pacijente i ja očekujem da će u narednih 48 sati takođe jedan deo pacijenata biti spreman za otpust. Ono što je da smo uvelik posete od 14 do 16 časova na odeljenjima ortopedije i hirurgije", kazao je direktor.

Podsetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak, život su izgubile tri osobe - dve na licu mesta i jedna u bolnici od posledica zadobijenih povreda.

Ukupno 61 putnik je pregledan u mitrovačkoj bolnici, a 39 osoba je zadržano na lečenju. Osam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj nezi, dvadesetoro je smešteno na Odeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji.

Jedna osoba je prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, a jedna je transportovana je u Beograd na dalje lečenje.

Autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još uvek nepoznatih razloga sleteo je sa puta i prevrnuo se.

Vozač autobusa, D. K. (1955), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić