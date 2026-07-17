(VIDEO) PODRŠKA SPASIOCIMA: Novosadski sajam donirao vozilo Organizaciji za traganje i spasavanje

Novosadski sajam nastavio je tradiciju društveno odgovornog poslovanja donacijom putničkog vozila „Škoda Jeti Ambišn 1.2 TSI“ Organizaciji za traganje i spasavanje Srbije (OTIS).

Ovaj vredan gest predstavlja konkretnu podršku opremanju spasilačkih timova koji su nebrojeno puta dokazali svoju stručnost i hrabrost na terenu.

Prilikom svečane primopredaje, direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković, istakao je da je ovo vozilo rezultat prepoznate potrebe volontera za efikasnijim radom.

„Kao društveno odgovorna kompanija, uvek se trudimo da pomognemo onima koji brinu o bezbednosti građana. Nakon razgovora sa mladim ljudima iz OTIS-a, shvatili smo da je ovo resurs koji im je najpotrebniji za brže intervencije“, naglasio je Cvetković.

On je podsetio da je Sajam i ranije bio ključni oslonac zajednici, kroz podršku NURDOR-u, nabavku respiratora, ali i kroz ulogu punkta za vakcinaciju tokom pandemije. Posebnu zahvalnost uputio je Dejanu Šijaku, pomoćniku gradonačelnika, koji je inicirao ovu uspešnu saradnju.

Dr Dragan Bjelić, predsednik OTIS-a, zahvalio je na donaciji koja će odmah biti stavljena u funkciju.

„Za nas ovo nije samo vozilo, već značajan iskorak u jačanju logistike za potrage, obuke i transport opreme“, istakao je Bjelić. On je naglasio da organizacija uživa podršku Grada Novog Sada i zahvalio se gradonačelniku Žarku Mićinu na kontinuiranoj pomoći.

OTIS je zvanično priznat kao subjekat od posebnog značaja za sistem zaštite i spasavanja u Srbiji. Ova nacionalna, volonterska organizacija iza sebe ima niz složenih misija. Njeni pripadnici istakli su se angažovanjem nakon zemljotresa u Turskoj 2023. godine, saniranjem posledica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i tokom brojnih požara i potraga za nestalim licima.

Ova donacija osigurava da će timovi OTIS-a u budućim izazovima na terenu biti mobilniji, brži i opremljeniji za svoj plemeniti poziv. Zajedništvo privrede i organizacija koje su posvećene spasavanju života predstavlja najbolji primer kako se gradi sigurnije društvo za sve građane.

Autor: S.M.