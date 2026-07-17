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(VIDEO) PODRŠKA SPASIOCIMA: Novosadski sajam donirao vozilo Organizaciji za traganje i spasavanje

Izvor: dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Novosadski sajam/Nenad Mihajlović ||

Novosadski sajam nastavio je tradiciju društveno odgovornog poslovanja donacijom putničkog vozila „Škoda Jeti Ambišn 1.2 TSI“ Organizaciji za traganje i spasavanje Srbije (OTIS).

Ovaj vredan gest predstavlja konkretnu podršku opremanju spasilačkih timova koji su nebrojeno puta dokazali svoju stručnost i hrabrost na terenu.

Prilikom svečane primopredaje, direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković, istakao je da je ovo vozilo rezultat prepoznate potrebe volontera za efikasnijim radom.

Foto: Tanjug/Novosadski sajam/Nenad Mihajlović

„Kao društveno odgovorna kompanija, uvek se trudimo da pomognemo onima koji brinu o bezbednosti građana. Nakon razgovora sa mladim ljudima iz OTIS-a, shvatili smo da je ovo resurs koji im je najpotrebniji za brže intervencije“, naglasio je Cvetković.

On je podsetio da je Sajam i ranije bio ključni oslonac zajednici, kroz podršku NURDOR-u, nabavku respiratora, ali i kroz ulogu punkta za vakcinaciju tokom pandemije. Posebnu zahvalnost uputio je Dejanu Šijaku, pomoćniku gradonačelnika, koji je inicirao ovu uspešnu saradnju.

Foto: Tanjug/Novosadski sajam/Nenad Mihajlović

Dr Dragan Bjelić, predsednik OTIS-a, zahvalio je na donaciji koja će odmah biti stavljena u funkciju.

„Za nas ovo nije samo vozilo, već značajan iskorak u jačanju logistike za potrage, obuke i transport opreme“, istakao je Bjelić. On je naglasio da organizacija uživa podršku Grada Novog Sada i zahvalio se gradonačelniku Žarku Mićinu na kontinuiranoj pomoći.

Foto: Tanjug/Novosadski sajam/Nenad Mihajlović

OTIS je zvanično priznat kao subjekat od posebnog značaja za sistem zaštite i spasavanja u Srbiji. Ova nacionalna, volonterska organizacija iza sebe ima niz složenih misija. Njeni pripadnici istakli su se angažovanjem nakon zemljotresa u Turskoj 2023. godine, saniranjem posledica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i tokom brojnih požara i potraga za nestalim licima.

Ova donacija osigurava da će timovi OTIS-a u budućim izazovima na terenu biti mobilniji, brži i opremljeniji za svoj plemeniti poziv. Zajedništvo privrede i organizacija koje su posvećene spasavanju života predstavlja najbolji primer kako se gradi sigurnije društvo za sve građane.

Autor: S.M.

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