Međunarodni poljoprivredni sajam se ne seli u Beograd: Jeftin pokušaj narušavanja poslovnog ugleda, neodvojiv deo Novog

Novosadski sajam, u saopštenju za javnost, najoštrije je demantovao tvrdnje o navodnom preseljenju Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Beograd, koje su iznete u okviru „Kopaonik Biznis foruma“, početkom marta.

"Ovakve izjave pojedinih aktera na tržištu uz korišćenje metafora o smrti, ocenjujemo kao jeftin i neprofesionalan pokušaj narušavanja poslovnog ugleda i svesno dovođenje tržišta u zabludu. Međunarodni poljoprivredni sajam, čiji smo organizator i koji se održava u Novom Sadu, kao jedan od najznačajnijih događaja ovog tipa u Evropi, neodvojiv je od Novog Sada i kao takav jedinstven u Republici Srbiji. Da li je uopšte moguće zamisliti poljoprivredni sajam mimo novosadskog? Dakle, nikakvi planovi, odluke niti pregovori o izmeštanju manifestacije ne postoje - navodi se u saopštenju koje je potpisao generalni direktor Slobodan Cvetković.

AD Novosadski sajam će, kako piše u saopštenju, iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitio svoj poslovni ugled i interese svojih akcionara.

-Novosadski sajam je i danas aktivna, funkcionalna i razvojno orijentisana institucija, domaćin brojnih međunarodnih sajmova, kongresa i poslovnih događaja. Naši rezultati, prisustvo izložbenih kompanija iz desetina zemalja sveta i stotine hiljada posetilaca godišnje — najbolji su odgovor na ovakve izjave. Pozivamo sve učesnike javnog dijaloga o poslovnom ambijentu u Srbiji na odgovornost u iznošenju tvrdnji, naročito kada je reč o institucijama od javnog značaja. Konstruktivna kritika je dobrodošla — neosnovane uvrede nisu. Novosadski sajam nastavlja da radi u interesu privrede, partnera i građana, i ostaje otvoren za saradnju sa svim akterima poslovne zajednice koji deluju u dobroj veri - stoji u saopštenju Novosadskog sajma.

