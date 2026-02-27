NLB Komercijalna banka ostaje generalni sponzor Kopaonik biznis foruma

NLB Komercijalna banka osmu godinu zaredom potvrđuje ulogu generalnog sponzora Kopaonik biznis foruma, jednog od najrelevantnijih poslovnih skupova u regionu.

Time nastavlja dugogodišnje partnerstvo sa Savezom ekonomista Srbije i doslednu podršku dijalogu orazvojnim prioritetima zemlje.

Forum će se od 1. do 4. marta održati pod temom „Kretanje kroz industrijsku politiku: Oblikovanje ekonomske budućnosti Srbije“. U središtu diskusije biće pitanje kako Srbija, u promenljivom globalnom okruženju, može da osnaži domaću industriju, unapredi konkurentnost i postavi temelje dugoročno

održivog rasta.

„Industrijska politika danas podrazumeva mnogo više od podsticaja pojedinim granama. Reč je o strateškom izboru - u kojim oblastima želimo da budemo snažni, kako da razvijamo domaće i regionalne lance saradnje i kako da kapital usmerimo ka projektima koji stvaraju održivu ekonomsku vrednost. U tom procesu banke imaju ključnu ulogu: da prepoznaju potencijal, obezbede stabilno finansiranje i budu partner kompanijama u njihovoj transformaciji“, izjavio je Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke.

Opredeljenje da bude aktivan partner razvoju privrede NLB Komercijalna banka potvrđuje i sopstvenim rezultatima. Kao sistemski važna institucija, ona ostaje jedan od stubova stabilnosti domaće ekonomije - kroz rast plasmana, disciplinovano upravljanje rizicima i kontinuiranu podršku građanima i kompanijama.

„U 2025. godini kreditni portfolio povećali smo za gotovo 20 odsto, što je značajno više od proseka sektora i uz rast u svim segmentima. Istovremeno, depoziti su porasli za 10, a odnos troškova i prihoda spušten je na 40 odsto, uz udeo nenaplativih kredita od oko jedan odsto - dvostruko niže od tržišta. Ovakvi pokazatelji potvrđuju da rast nije rezultat povoljnih okolnosti, već šire strategije u kojoj digitalizacija, upravljanje rizicima i razvoj ljudi čine jedinstvenu celinu“, istakao je Vuković.

Upravo takav pristup – kako graditi stabilan, tehnološki napredan i istovremeno odgovoran bankarski sistem, biće u središtu centralnog bankarskog panela koji će, pod krovnom temom „Bankarstvo 2030“, moderirati Vuković. U fokusu će biti budući model banke, ubrzana digitalizacija i konkurencija tehnoloških igrača, primena veštačke inteligencije i sajber bezbednost, očuvanje poverenja klijenata, ali i uloga ljudi, znanja i liderstva u svetu u kojem tehnologija preuzima sve veći deo procesa. Prisustvo NLB Grupe biće zaokruženo i nizom dodatnih sadržaja. Blaž Brodnjak, CEO NLB, učestvovaće u razgovoru jedan na jedan posvećenom makroekonomskim trendovima i perspektivama regiona. Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke, govoriće na panelu posvećenom razvoju tržišta, dok će Vladimir Bošković, član Izvršnog odbora, učestvovati u diskusiji o novom poglavlju finansijske industrije - rastu, poverenju i inovacijama.

Autor: D.S.