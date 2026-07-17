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Gužva nije razlog da rizikujete život! Pred nama je jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, vozite strpljivo

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Početak najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone donosi znatno veći broj vozila na najvažnijim putnim pravcima.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanja protekla što bezbednije.

U toku je i akcija pojačane kontrole saobraćaja. Za samo četiri dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja. Najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola.

Na putu nije važno ko će stići prvi. Važno je da svi stignu.

Autor: S.M.

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