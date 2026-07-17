Gužva nije razlog da rizikujete život! Pred nama je jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, vozite strpljivo

Početak najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone donosi znatno veći broj vozila na najvažnijim putnim pravcima.
Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanja protekla što bezbednije.
U toku je i akcija pojačane kontrole saobraćaja. Za samo četiri dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja. Najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola.
Na putu nije važno ko će stići prvi. Važno je da svi stignu.
Autor: S.M.