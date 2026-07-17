MUP: Pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, vozite strpljivo

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas da je pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, apelujući na strpljivu vožnju.
"Vozite strpljivo - gužva nije razlog da rizikujete život", navodi se u upozorenju objavljenom na nalogu MUP-a na Instagramu.
Kako se ukazuje u objavi, zbog početka najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone, na najvažnijim putnim pravcima očekuje se znatno veći broj vozila.
"Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanja protekla što bezbednije", ističe MUP.
Kako dodaje, u toku je i akcija pojačane kontrole saobraćaja.
Za samo četiri dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja, a najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola, navode iz ovog ministarstva.
"Na putu nije važno ko će stići prvi. Važno je da svi stignu", poručuju iz MUP-a.
Autor: A.A.