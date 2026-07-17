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MUP: Pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, vozite strpljivo

Izvor: Tanjug, Foto: kamere.amss.org.rs ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas da je pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, apelujući na strpljivu vožnju.

"Vozite strpljivo - gužva nije razlog da rizikujete život", navodi se u upozorenju objavljenom na nalogu MUP-a na Instagramu.

Kako se ukazuje u objavi, zbog početka najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone, na najvažnijim putnim pravcima očekuje se znatno veći broj vozila.

"Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanja protekla što bezbednije", ističe MUP.

Kako dodaje, u toku je i akcija pojačane kontrole saobraćaja.

Za samo četiri dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja, a najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola, navode iz ovog ministarstva.

"Na putu nije važno ko će stići prvi. Važno je da svi stignu", poručuju iz MUP-a.

Autor: A.A.

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