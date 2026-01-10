MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE: Ne krećite na put bez ove opreme, poledica pravi HAOS! (FOTO)

Snežne padavine i niske temperature donose ozbiljnu opasnost od leda i poledice na putevima širom zemlje, upozorilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Nadležni apeluju na maksimalan oprez i sigurnost pri svakom pokretu na klizavom kolovozu.

Ključni saveti za vozače: Izbegavajte nagle poteze

Iz MUP-a savetuju vozačima da pre polaska obavezno provere da li su njihovi automobili opremljeni adekvatnim zimskim pneumaticima. Pored opreme, ključno je prilagoditi i sam način vožnje:

Vozite sporije i držite veće rastojanje u odnosu na vozilo ispred vas.

Izbegavajte nagla kočenja i oštra skretanja koja mogu dovesti do gubljenja kontrole.

Van naselja su obavezni lanci ili drugi uređaji za povećanje trakcije (prijanjanje točkova) na deonicama gde je to naznačeno saobraćajnim znakom.

Oprez i za pešake

Nisu ugroženi samo vozači. MUP je uputio poseban apel pešacima da budu ekstremno oprezni zbog klizavih trotoara. Savetuje se nošenje obuće sa gumenim đonom koja se ne kliza, kao i poseban oprez prilikom prelaska ulice, jer je zaustavni put vozila na ledu znatno duži.

Službe za održavanje puteva su na terenu, ali niske temperature i novi nanosi snega zahtevaju punu odgovornost svih učesnika u saobraćaju kako bi se izbegle nezgode.

Autor: Dalibor Stankov