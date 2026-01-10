PET DANA LEDENOG HAOSA U SRBIJI! Mećava na jugu, poledica na severu, RHMZ pali alarme: Stiže velika količina novog snega, ali to nije NAJGORE

Srbiju očekuje ozbiljan zimski udar u narednih pet dana. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je seriju upozorenja koje se odnose na snežne padavine, opasnu poledicu i ekstremno niske temperature.

Dok će se jug Srbije boriti sa mećavom i novih 15 centimetara snega, severu Srbije preti pojava koja je noćna mora za vozače – kiša koja se ledi pri tlu.

U nastavku pročitajte detaljnu vremensku prognozu po danima, od subote 10. januara, pa sve do sredine sledeće nedelje, uz precizne podatke gde će situacija biti najkritičnija.

Vremenska prognoza za Srbiju za subotu

RHMZ upozorava da će u subotu u predelima južnije od Save i Dunava biti manjeg povećanja visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više.

Takođe, od danas se očekuje pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10 odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva sa dalјim intenziviranjem ledenih pojava.

U vremenskoj prognozi se navodi da će biti oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.

U toku dana na severu uglavnom suvo, tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega, u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima.



Slab vetar promenlјivog smera će biti u postepenom skretanju na slab i umeren severni. Najniža temperatura od -6 stepeni na severu Vojvodine do 1 stepen na jugu Srbije, a najviša od -3 stepeni na severu Vojvodine do 4 stepena na jugu Srbije.

Na snazi su „žuti“ i „narandžasti“ meteoalarm zbog poledice ili zaleđivanja mokrih površina i na severu zemlje drugi stepen upozorenja zbog minimalne temperature manje od -5 stepeni, a na područjima iznad 1.000 metara nadmorske visine manja od -10 stepeni.

Meteoalarm za subotu

Ove pojave mogu izazvati:

probleme u saobraćaju i transportu (poledica na putevima)

nepovoljan uticaj zaleđivanja na dalekovode (vodovi za prenos električne energije), električnu železnicu, žičare, TV tornjeve i druge antenske stubove

prognozirana minimalna temperatura vazduha nije neuobičajena, ali preduzmite neophodne mere zaštite za aktivnosti na otvorenom prostoru

posebno su opasna jezera hladnog vazduha i duža zadržavanja u njima

probleme u snabdevanju toplotne i električne energije

rizik od zaleđivanja česmi i instalacija za vodu

nepovoljne vremenske uslove za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate

rizik od grana koje se lome sa drveća

potencijalna opasnost od uništenja krovovа na zgradama, ozbiljno opterećenje dalekovoda i drugih objekata

Vremenska prognoza za Srbiju za nedelju

Drugi dan vikenda biće pretežno oblačan i hladan, mestimično sa slabim snegom. Vetar će biti slab i umeren, na zapadu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -8 do -1 stepen, a najviša dnevna od -5 stepeni na severu do 1 stepen u Negotinskoj Krajini.



Uveče i u toku noći razvedravanje sa severozapada.

Uz upozorenje na niske temperature u Bačkoj i Banatu, meteorolozi upozoravaju na poledicu i zaleđivanje mokrih površina u celoj zemlji.

Meteoalarm za nedelju

U ponedeljak će jutro i pre podne biti veoma hladno, na severu i zapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima oblačno, u planinskim predelima ponegde će padati slab sneg. Posle podne umereno naoblačenje.



Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, u toku dana u skretanju na južni. Najniža temperatura od -12 do -3 stepeni, a najviša dnevna od -5 stepeni na severu do 1 stepen u Negotinskoj Krajini.

Vremenska prognoza za Niš

Na snazi su upozorenja za ekstremno niske temperature i poledicu/zaleđivanje.

Vremenska prognoza za Srbiju za utorak

Jutro hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana pretežno oblačno i u većem delu malo toplije, na severoistoku Srbije hladnije, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -12 do -5 stepeni, a najviša dnevna od -1 do 5 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za do 18. januara

-Očekuje se slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, tokom dana suvo, krajem perioda ponegde s kišom, a u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra – poručuju iz RHMZ.

Autor: D.Bošković