POSLE VRELOG TALAS KONAČNO STIŽE ZAHLAĐENJE! Zna se tačan datum kada temperatura pada i stiže nova tura PADAVINA

Novi toplotni talas u Srbiji počeo je 8. avgusta, Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na visoke temperature narednih dana, bez najave zahlađenja.

Meteorolog Ivan Ristić za "Blic" otkriva kada možemo da odahnemo od vrućina.

Ristić ističe da se do kraja avgusta ne očekuje nas značajni pad temperatura u Srbiji.

U avgustu za par stepeni svežije

- Biće samo promene temperatura sa 40 na 35 stepeni Celzijusa, oko Preobraženja, 19. avgusta. To je nekih pet stepeni svežije - istakao je Ivan Ristić za "Blic".

Međutim, prema njegovim rečima, već sutra i prekosutra očekuje nas blago zahlađenje, pogotovo na severu zemlje.

Kako je najavio i RHMZ, u ponedelјak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature će biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza za 10 i 11 avgust

I u Beogradu sutra nešto niže temperature - oko 33 stepeni Celzijusa.

Od srede temperature ponovo skaču

U utorak do maksimalnih 35 stepeni Celzijusa, a od srede, kako najavljuje Ristić, temperature ponovo skaču preko 35 stepeni, dok će u južnoj i jugoistočnoj Srbiji one dostići i 40. podeok na Celzijusovoj skali.

Vremenska prognoza za narednih mesec dana

Prema dugoročnoj prognozi RHMZ, pad temperatura očekuje se već od 19. avgusta, dok padavine u tom periodu nisu najavljene. Prvi nalet padavina očekuje se za 24. avgust.

Očekuje nas rashlađenje uz košavu

Kako ističe meteorolog Ivan Ristić za "Blic" od srede, 13. avgusta do kraja nedelje, duvaće košava u košavskom području.

"Od srede do kraja nedelje duvaće jugoistočni vetar koji će nas rashlađivati", dodaje Ristić.

Inače, košava se ustaljeno razvija od jugoistoka ka severozapadu, od Timoka do Subotice, u najvećoj meri kroz Podunavlje, Istočnu Srbiju, Banat i Bačku, preko područja koja su zato i nazvana košavska.

Da li nas očekuje "miholjsko leto"?

Kada je reč o septembru koji je pred nama, Ristić tvrdi da će svakako biti jačeg osveženja, ali i da ćemo osetiti čari "miholjskog leta" - toplo jesenje dane.

"Pre kada je klima bila normalnija osveženje je bilo oko 25. avgusta, sada se to pomerilo za mesec dana, tako da neko drastičnije osveženje možemo da očekujemo krajem septembra", rekao je Ristić za kraj.

Autor: Iva Besarabić