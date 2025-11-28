RHMZ SE HITNO OGLASIO: Jačni sneg će biti u OVA dva termina - Preti nam i jedna OPASNA POJAVA

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje na snežne padavine u brdsko-planinskim predelima, koje će povremeno biti jačeg intenziteta, a zadržaće se sve do subote.
Kako navode, uslovi na putevima biće otežani, a vidljivost smanjena, posebno tokom večernjih i noćnih sati kada se očekuje najviše padavina.
Prema prognozi RHMZ, jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.
- U oblasti Homolјskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu - dodaju iz RHMZ.
Oni su pozvali i na oprez sve učesnike u saobraćaju zbog otežanih uslova za vožnju.
Vreme je opasno!
Zbog vremenskih prilika na snazi su drugi dan i meteoalarmi koji upozoravaju da je vreme opasno i potencijalno opasno.
Žuti meteoalarm zbog snega i leda danas je na snazi u:
- Sremu
- Beogradu
- Zapadnoj Srbiji
- Šumadiji
- Pomoravlju
- Kosovu i Metohiji
Narandžasti meteoalarm zbog snega i leda danas je na snazi u:
- Istočnoj Srbiji
- Jugoistočnoj Srbiji
- Jugozapadnoj Srbiji
Sutra će žuti meteoalarm biti na snazi samo na Kosovu i Metohiji, dok će narandžasti biti "upaljen" u:
- Jugoistočnoj Srbiji
- Jugozapadnoj Srbiji
Autor: Iva Besarabić