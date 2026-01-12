AKTUELNO

Društvo

MUP: Opasnost od leda i poledice na putevima zbog snega i niske temperature

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Snežne padavine i niska temperatura donose opasnost od leda i poledice na putevima, upozorilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova, apelujući na sigurnost u svakom potezu na klizavom putu.

Iz MUP-a savetuju vozačima da se uvere da su njihovi automobili opremljeni zimskim pneumaticima, da voze sporije i drže veće odstojanje, kao i da izbegavaju nagla kočenja i skretanja.

U objavi na Instagramu, MUP naglašava da je na putu van naselja obavezno korišćenje lanaca ili drugih uređaja koji omogućavaju bolje prijanjanje točkova.

Pešacima savetuje da, zbog klizavih trotoara, budu oprezni i da nose odgovarajuću obuću.

Autor: D.Bošković

#MUP

#Sneg

#niske temperature

#putevi

POVEZANE VESTI

Društvo

MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE: Ne krećite na put bez ove opreme, poledica pravi HAOS! (FOTO)

Društvo

Stanje na putevima: Postoji opasnost od poledice, vozači da paze i na odrone! Teretnjaci na Kelebiji i Batrovcima čekaju dva sata

Društvo

AMSS UPOZORAVA: Opasnost od poledice, snega ima na putu Ivanjica - Javor

Društvo

AMSS: Opasnost od poledice, dobra prohodnost puteva

Društvo

Važno upozorenje za vozače: Na ovim putevima u Srbiji ima snega i poledice

Beograd

AMSS: Oprez zbog moguće poledice, nanosa i odrona na putevima