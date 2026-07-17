Nikad veća Er Srbija! Rekordna flota od 40 aviona, slede i nove linije i destinacije

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek izjavio je danas da nacionalni avio prevoznik Srbije ove godine prvi put u svojoj istoriji ima 40 aviona u svojoj floti.

Kako rastu kapaciteti aerodroma "Nikola Tesla", tako i nacionalni avio prevoznik raste i razvija se, istakao je Marek.

On je zajedno sa premijerom Srbije Đurom Macutom, ministarskom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević i rukovodstvom beogradskog aerodroma obišao radove na proširenju gejtova i Kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

Širenjem aerodroma širene su avio linije i flota aviona

Marek je rekao da će sa proširenjem aerodroma "Nikola Tesla" i Er Srbija širiti svoje avio linije i flotu.

"Ove godine, prvi put u istoriji, imamo 40 aviona u našoj floti. Dakle, čak i uz veoma konzervativnu procenu rasta od pet procenata, to znači dva dodatna aviona svake godine."

"Zbog toga se veoma radujemo proširenju aerodroma i sigurno ćemo nastaviti da rastemo iz godine u godinu, ne samo u pogledu broja destinacija već i učestalosti letova što će poboljšati povezanost i učiniti Beograd svojevrsnim centrom regiona", rekao je Marek.

Letovi za duge destinacije, u planu i one srednjeg dometa

On je podsetio da je u prethodnom periodu obogaćena flota sa dva nova vazduhoplova koji, kako kaže, trenutno lete na dugim relacijama i leteće i naredne godine.

"Možda će biti nekih novina za zimski period, ali rast će se svakako nastaviti uglavnom na destinacijama srednjeg dometa, poput onih u Evropi, Centralnoj Aziji i sličnim oblastima", rekao je on.

Veza sa beogradskim aerodromom neraskidiva

Marek je dodao da su Er Srbija i beogradski aerodrom povezani.

"Ne može biti Er Srbije bez aerodroma, niti aerodroma bez Er Srbije. Dakle, to je svojevrstan simbiotski odnos, ako se kapaciteti aerodroma povećavaju, a Er Srbija raste, to donosi korist obema stranama", rekao je on i dodao da se raduje otvaranju tri nova gejta.

Autor: S.M.