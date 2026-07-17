Srbija se prži na 36 stepeni, ali stiže preokret: Evo kada dolazi osveženje

Vrelina ne posustaje. Pravi tropski dan u Srbiji.
Širom zemlje je vedro.
U mnogim predelima temperature su dostigle i prešle 35 stepeni.
Vrelo je i u 17 časova.
U Kikindi, Somboru i Ćupriji je čak 36 stepeni, a mnogi gradovi od severa ka jugu mere 35°C.
U Beogradu je trenutno 34°C.
Vrlo toplo je i na planinama. Sjenica meri 29, Zlatibor 27, a Kopaonik 23°C.
U subotu se očekuje vrhunac vrućina, a maksimalna temperatura biće do 37°C.
Iako će u nedelju biti i dalje veoma toplo, očekuje se malo ugo0dnije.
Znatno ugodnije i prijatnije biće u Srbiji tokom sledeće sedmice, uz temperature uglavnom ispod 30 stepeni.
Najprijatnije biće sredinom sedmice, maksimalna temperatura biće oko 25 stepeni.
Autor: S.M.