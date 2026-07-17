Srbija se prži na 36 stepeni, ali stiže preokret: Evo kada dolazi osveženje

Vrelina ne posustaje. Pravi tropski dan u Srbiji.

Širom zemlje je vedro.

U mnogim predelima temperature su dostigle i prešle 35 stepeni.

Vrelo je i u 17 časova.

U Kikindi, Somboru i Ćupriji je čak 36 stepeni, a mnogi gradovi od severa ka jugu mere 35°C.

U Beogradu je trenutno 34°C.

Vrlo toplo je i na planinama. Sjenica meri 29, Zlatibor 27, a Kopaonik 23°C.

U subotu se očekuje vrhunac vrućina, a maksimalna temperatura biće do 37°C.

Iako će u nedelju biti i dalje veoma toplo, očekuje se malo ugo0dnije.

Znatno ugodnije i prijatnije biće u Srbiji tokom sledeće sedmice, uz temperature uglavnom ispod 30 stepeni.

Najprijatnije biće sredinom sedmice, maksimalna temperatura biće oko 25 stepeni.

Autor: S.M.