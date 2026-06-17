U Srbiju stiže VREO TOPLOTNI TALAS: Evo kada se očekuje temperatura od čak 36 stepeni

U Srbiji od petka vedro i vrelo, uz temperature iznad 30 stepeni.

Za vikend sunčano i tropski toplo.

Bićemo pod uticajem vrele vazdušne mase sa zapada i jugozapada Evrope.

Maksimalna temperatura biće u nedelju i do 36 stepeni.

U noći ka ponedelju ponegde ređa pojava pljuskova sa grmljavinom i to prvo na severu Srbije.

Početkom sledeće sedmice nestabilnije i malo ugodnije. Biće svežije za nekoliko steponi, ali ostaće i dalje veoma toplo.

Lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, jakim gromovima i olujnim vetrom.

Potom se do kraja juna nastavlja sunčano i tropski toplo vreme, uz temperature i do 35 stepeni.

Autor: Marija Radić