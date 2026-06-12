OČEKUJE SE I DO 35 STEPENI: Od ovog datuma u Srbiju stiže TOPLOTNI talas

Hladni front oduvao je leto sa našeg područja i temperature su pale za 15 do 20 stepeni. Bilo je obilne kiše i jakih pljuskova sa grmljavinom.

U Vojvodini, u Beogradu i na zapadu zemlje palo je više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Danas je došlo do stabilizacije vremena. Hladni front odmaknuo je na istok i jugoistok, zajedno sa njim i padavinska zona.

Ipak, došlo je do prodora osetno svežije vazdušne mase iz oblasti Alpa i centralne Evrope preko Panonske nizije, pa su ovog jutra širom Srbije temperature 12–13 stepeni, a sveža vazdušna masa sada nastavlja put dalje prema jugoistoku.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 14 do 20 stepeni, u Beogradu je 18. Sjenica meri 10, Zlatibor 9, a Kopaonik samo 5 stepeni.

Maksimalna temperatura biće danas od 18 na jugu do 24 °C na severu Srbije, u Beogradu do 23 °C.

Duvaće jak severozapadni vetar.

Prvi dan vikenda doneće promenljivo oblačno i dalje ugodno vreme.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27, u Beogradu do 25 °C.

Jutro će biti dosta sveže, minimalna temperatura od 8 na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu 13 °C.

Drugog dana vikenda sunčano i toplo, uz pravo letnje vreme, a maksimalna temperatura biće u većini predela oko 30 stepeni.

Početkom sledeće sedmice osveženje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, uz porast temperatura i svakim danom biće sve toplije.

Prema trenutnim prognozama, od 19. juna Srbiju će zahvatiti TOPLOTNI talas. Sa severa Afrike očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od 30 do 35 °C, a u Beogradu i u Vojvodini očekuju se i tropske noći i minimalna temperatura neće se spuštati ispod 20 stepeni.

Toplotni talas poklopiće se i sa kalendarskim početkom leta. Leto 2026. zvanično počinje u nedelju, 21. juna 2026. u 10 časova i 24 minuta, a završiće se u sredu, 23. septembra 2026, u dva sata i pet minuta ujutru.

Autor: D.Bošković