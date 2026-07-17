Četvoro pacijenata nakon TEŠKE NESREĆE u Crnog Gori stiglo u Srbiju! Direktor UKC Niš za Pink otkrio sve o stanju POVREĐENOG DEČAKA: Nalazi se na mehaničkoj ventilaciji

Avionom Vlade Republike Srbije povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prevezeni su u Niš, gde će biti nastavljeno njihovo lečenje i praćenje zdravstvenog stanja.

Prvim letom transportovano je četvoro povređenih. Lekari koji su sve vreme bili uz pacijente kažu da je njihovo zdravstveno stanje stabilno. Prvi let od Tivta do Niša protekao je uspešno.

- Transportovano je četvoro naših pacijenata, od kojih je troje zadobilo teške telesne povrede. Jedna pacijentkinja morala je da bude u ležećem položaju, dok su preostalo troje pacijenata bili u sedećem. Sve vreme bili su hemodinamski i respiratorno stabilni - rekao je Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora UKC Niš.

Srpskim avionom sedmoro povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći, sa ozbiljnim povredama, prebačeno je u Niš, gde će njihovo lečenje biti nastavljeno u Univerzitetskom kliničkom centru.

- Smestićemo ih u Univerzitetski klinički centar Niš. Ono što je prvo i osnovno jeste da im pružimo pomoć, da ih bezbedno smestimo, a zatim uradimo kompletnu dijagnostiku i utvrdimo kakva im je dalja zdravstvena nega potrebna - rekao je Milan Lazarević, direktor UKC Niš.

Dečak sa najtežim povredama još neko vreme će ostati na lečenju u bolnici u Crnoj Gori.

- Njegovo stanje je teško. Pacijent se nalazi na mehaničkoj ventilaciji. To su poslednje informacije koje imamo. Više detalja nemamo jer nam medicinska dokumentacija još nije dostavljena, s obzirom na to da njegov transport u ovom trenutku nije planiran - dodao je Lazarević.

Transport i praćenje povređenih tokom leta bio je važan zadatak za niške lekare. Univerzitetski klinički centar Niš formirao je tim stručnjaka koji je sve vreme bio u avionu sa pacijentima.

- Generalni direktor formirao je tim od deset lekara različitih specijalnosti, u skladu sa vrstom povreda. Uz svakog od naših sugrađana bio je po jedan lekar, u zavisnosti od povreda koje je zadobio. Kolege iz Crne Gore zaslužuju sve pohvale. Zaista su opravdale Hipokratovu zakletvu i pokazale izuzetnu profesionalnost, humanost i odgovornost. Lično smo im zahvalili, a Republika Srbija, Grad Niš i Univerzitetski klinički centar Niš duguju im veliku zahvalnost. Sprovedena je kompletna dijagnostika, adekvatno lečenje i primenjene su sve terapijske mere koje su bile neophodne - rekao je Nikolić.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Risna, u Crnoj Gori, poginula je dvadesetjednogodišnja Nišlijka, dok je 16 putnika povređeno.

Autor: Iva Besarabić