Direktor UKC Niš saopštio najnovije informacije o povređenima u Crnoj Gori: Dečak životno ugrožen, lekari se bore za njegov život

Prvi avion Vlade Srbije koji prevozi pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, sleteo je na aerodrom u Nišu, a tim povodom okupljenima su se obratili doktor Milan Lazarević direktor UKC Niš, kao i njegov pomoćnik doktor Aleksandar Nikolić.

- Prva grupa pacijenata povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je upravo sletela na aerodrom „Car Konstantin” u Nišu. U ovom trenutku sanitetska vozila su prišla letelici kako bi se tri povređena pacijenta i jedan roditelj u pratnji smestili i uputili do intenzivne nege Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Niš. Od tri pacijenta iz ove prve ture, jedan je teško povređen i nalazi se u ležećem položaju, te je i transport specifičan u tom kontekstu. Saobraćajna policija je obezbedila koridor, tako da ćemo velikom brzinom i bez gubljenja vremena stići do UKC Niš - naveo je doktor Lazarević.

On je iskoristio priliku da se zahvali svim radnicima UKC Niš, koji su se, kako navodi, kada se nesreća dogodila aktivno i dobrovoljno prijavili da pomognu na svaki način, zbog čega je prisutno mnogo lekara i medicinskog osoblja.

Danas će biti prevezeno ukupno sedam pacijenata- Danas će se vratiti ukupno sedmoro pacijenata, a vrlo brzo će se obaviti i drugi let ka aerodromu Tivat. Kolege iz Crne Gore su pripremljene i najkasnije danas u toku popodneva imaćemo i drugu turu pacijenata koji će biti smešteni u UKC Niš. Prvenstveno ćemo im pružiti pomoć i bezbedno ih smestiti, a potom uraditi kompletnu dijagnostiku da vidimo šta je još potrebno tim našim sugrađanima - kazao je on.

- Transportovano je četvoro naših državljana (tri pacijenta sa teškim telesnim povredama i pratnja). Jedna pacijentkinja je morala biti u ležećem položaju, dok je ostalo troje u sedećem. Sve vreme su bili hemodinamski i respiratorno stabilni i prvi zadatak je uspešno obavljen. Let nije bio rizičan, brzo se stiglo na obe destinacije, a uslovi su bili više nego zadovoljavajući - kazao je doktor Nikolić.

Kako navodi, da bi ovaj zadatak bio obavljen profesionalno i odgovorno, generalni direktor je formirao tim od 10 lekara različitih specijalnosti u skladu sa povredama. Sa svakim pacijentom ide odgovarajući lekar – neurohirurg sa povredama glave, ortoped sa povredama ekstremiteta.

O stanju najmlađeg pacijenta

- Što se tiče najmlađeg pacijenta, on je životno ugrožen i nalazi se u teškom stanju na mehaničkoj ventilaciji. To su poslednje informacije koje imamo, a posebnih detalja o dokumentaciji nemamo jer on u ovom trenutku nije planiran za transport. Kada njegovo stanje bude stabilno i zadovoljavajuće, biće transportovan u našu zemlju - navodi direktor UKC.

Pohvale za saradnju sa kolegama iz Crne Gore

Za kolege iz Crne Gore imamo sve pohvale jer su zaista opravdali Hipokratovu zakletvu i pokazali profesionalnost, humanost i odgovornost. Uživo smo im se zahvalili, i zaista im kao Republika Srbija, grad Niš i UKC Niš dugujemo veliku zahvalnost. Oni su sproveli kompletnu dijagnostiku, adekvatno lečenje i sve neophodne terapijske mere, dok će pacijenti sada nastaviti dalju dijagnostiku, negu i rehabilitaciju u Nišu.

Putnici iz Srbije vraćali su se a pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Autor: S.M.