AKTUELNO

Region

SRBIN SA INTERPOLOVE POTERNICE UHAPŠEN U CRNOJ GORI Kragujevčanin pao u Beranama, evo za šta se sve tereti

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

Državljanin Srbije koji se nalazi na Interpolovoj potrenici uhapšen je danas u Beranama u Crnoj Gori, saopštio je tim za odnose sa javnošču podgoričkog Interpola.

Službenici NCB Interpol Podgorica - FAST tima za međunarodne ciljane potrage su, u saradnji sa policijskim službenicima Ođeljenja bezbjednosti Berane, nakon sprovedenog ciljanog traganja i precizne razmjene informacija, u Beranama locirali i lišili slobode lice državljanina Srbije N.L. (38) iz Kragujevca, koga potražuje NCB Interpol Beograd, navodi se u saopštenju.

NCB Interpol Beograd je raspisao međunarodnu poternicu za N. L. radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se pred nadležnim sudom u Republici Srbiiji protiv njega vodi, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz Krivičnog zakonika Republike Srbije.

On će, u zakonom predviđenom roku, biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Autor: S.M.

#Crna Gora

#Interpol

#Policija

#Srbin

#potrenica

POVEZANE VESTI

Region

UHAPŠEN SRBIN SA POTERNICE INTERPOLA Nemačka ga traži zbog UBISTVA: Crnogorska policija mu stavila lisice na ruke

Region

MLADIĆ (21) DIVLJAO AUTO-PUTEM U CRNOJ GORI Vozio 200 na sat, a ograničenje 100: Završio iza rešetaka

Hronika

RUS (25) UHAPŠEN ZBOG UČEŠĆA U UBISTVU U KUMODRAŽU! Pao i četvrti i osumnjičeni za likvidaciju - evo za šta se tereti

Hronika

Incident na aerodromu: Srbin sa Interpolove poternice uhapšen dok je pokazivao pasoš!

Region

UHAPŠEN VOĐA BALKANSKOG KARTELA U CRNOJ GORI: Dolijali i njegovi saradnici, terete se za šverc 5 TONA DROGE

Region

ALBANAC UHAPŠEN U CRNOJ GORI: Policija mu pretresla BMW i kuću, pronašli 2,5 kilograma marihuane!