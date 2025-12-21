MLADIĆ (21) DIVLJAO AUTO-PUTEM U CRNOJ GORI Vozio 200 na sat, a ograničenje 100: Završio iza rešetaka

Državljanin Nemačke uhapšen je danas zbog brze vožnje na autoputu u Crnoj Gori.



Kako je saopšteno iz Uprave policije, S.B. (21) je uhapšen zbog vožnje brzinom od 202 kilometara na sat, na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 100 kilometara.

On je priveden sudiji za prekršaje.

Autor: D.Bošković