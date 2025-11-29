U CRNOJ GORI UHAPŠEN RUS ZA KOJIM JE RASPISANA POTERNICA! Krimanalac, falsifikator iz svoje zemlje pobegao na more, pa dolijao

U Crnoj Gori, u Baru, uhapšen je Rus koji se potražuje zbog brojnih koruptivnih krivičnih dela i učešća u kriminalnoj organizaciji.

Postupajući po međunarodnoj poternici koja je raspisana od strane NCB Interpola Moskva, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar, u koordinisanoj aktivnosti sa službenicima NCB Interpola Podgorica, locirali su i lišili slobode državljanina Ruske Federacije, V. B. (39).

Rusija je za ovim licem raspisala poternicu shodno naredbi suda u Basmaniju, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio teška i koruptivna krivična dela: učešće u kriminalnoj zajednici; pokušaj primanja mita - izvršen od strane organizovane grupe u velikom obimu; svesno dovođenje lica u krivičnu odgovornost u sticaju sa lažnim optuživanjem lica za izvršenje teškog krivičnog dela; falsifikovanje dokaza u krivičnom predmetu vezano za teško krivično delo ili posebno teško krivično delo, i falsifikovanje dokaza koje je prouzrokovalo teške posledice, Krivičnog zakonika Rusije.

Imenovanom je od strane sudije za istragu Višeg suda u Podgorici određen ekstradicioni pritvor.

Službenici policije u Holandiji su, postupajući po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, lišili slobode crnogorskog državljanina Z. R. (46).

Za imenovanim su crnogorski organi za sprovođenje zakona raspisali poternicu radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo falsifikovanje isprave.

Određen mu je ekstradicioni pritvor u cilju izručenja iz Holandije u Crnu Goru.

Autor: Jovana Nerić