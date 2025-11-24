AKTUELNO

RUS OSUMNJIČEN ZA UBISTVO UHVAĆEN U PODGORICI: Leteo avionom iz Istanbula bez problema

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Na Aerodromu Podgorica uhapšen je ruski državljanin M.G. (34) koji se potražuje zbog ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na letu iz Istanbula, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, kontrolisali ruskog državljanina.

-Proverama podataka o ovom licu u elektronskim evidencijama utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna poternica raspisana od strane NCB Interpola Moskva, zbog krivičnog dela ubistvo- navodi se u saopštenju policije.


Kako su zaključili, M.G. će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici u cilju utvrđivanja ekstradicionog pritvora.

