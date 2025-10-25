Incident na aerodromu: Srbin sa Interpolove poternice uhapšen dok je pokazivao pasoš!

Tridesetogodišnji državljanin Srbije, B.N., uhapšen je na Međunarodnom aerodromu u Skoplju na osnovu međunarodne poternice koju je izdao Interpol, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Incident se dogodio u ranim jutarnjim časovima, tačno u 1:40, kada je tokom rutinske pasoške kontrole utvrđeno da se B.N. nalazi u službenoj evidenciji sa merom "hapšenja". Granična policija odmah je reagovala i sprovela lice u službene prostorije.

Uhapšeni je potom predat policajcima iz Policijske stanice "Kisela voda" u Skoplju, gde će biti sproveden dalji postupak u skladu sa međunarodnim pravnim procedurama.

Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti zbog činjenice da je reč o osobi koja se nalazila na Interpolovoj poternici, a uhapšena je u trenutku kada je pokušavala da prođe pasošku kontrolu.

Autor: Dalibor Stankov