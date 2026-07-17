Humanost i vrhunska organizacija na delu: Povređene Nišlije nastavljaju lečenje u UKC Niš

Današnja akcija još jednom je pokazala da Republika Srbija, Grad Niš i Univerzitetski klinički centar Niš stoje uz svoje građane i brinu o svakom pacijentu, bez obzira na to gde se nalazi.

Zajedništvom, odgovornošću i vrhunskom organizacijom obezbeđen je bezbedan medicinski transport i nastavak lečenja naših povređenih sugrađana u UKC Niš.

Ova misija potvrđuje da su humanost, stručnost i solidarnost vrednosti koje nas vode u svakom trenutku. Iskrenu zahvalnost upućujemo svim članovima tima koji su svojim znanjem, požrtvovanošću i profesionalizmom dali doprinos uspešnoj realizaciji ove akcije, kao i kolegama iz Crne Gore na izuzetnoj saradnji i brizi o našim pacijentima.

Kada smo ujedinjeni oko najvažnijeg cilja – očuvanja zdravlja i života ljudi – nijedan izazov nije nepremostiv.

Zajedno, u službi života, poručili su generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević, i pomoćnik generalnog direktora, doc. dr Aleksandar Nikolić.

Autor: S.M.