Nevreme napravilo haos na Zlatiboru i Užicu! RHMZ izdao hitno saopštenje: Ovi delovi zemlje su sledeći na udaru (VIDEO)

Nevreme koje je prethodno zahvatilo Prijepolje i Novu Varoš stiglo je večeras i do Zlatibora i Užica, dono seći jak vetar, grad i obilne padavine.

Prema zvaničnim podacima RHMZ-a, grmljavina sa kišom i jaki pljuskovi trenutno pogađaju Zlatibor, Sjenicu, Požegu, Kopaonik i Kuršumliju, dok je u Kraljevu zabeleženo samo oblačno vreme.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je potom izdao novo upozorenje.

Olujni razvoji na jugozapadu Srbije proizvode pljuskove i grad do 3 cm u prečniku iz najjačih uzlaznih strujanja.

Od nedelje do utorka će region jugozapadne Srbije biti sektor sa najboljim uslovima za jake izolovane superćelije koje će proizvoditi grad od preko 5 cm u prečniku.

Glavni događaj će se desiti u ponedeljak i utorak, kada će biti zabeležen grad nošen olujnim vetrom iz najjačih oluja u okruzima koji se graniče sa Crnom Gorom i Albanijom, sa premeštanjem oluja južnim pojasom Srbije ka jugoistoku.

"Nakon što je jak talas konvektivne oblačnosti protutnjao kroz Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okrug donoseći lokalnu pojavu grada i olujni vetar, nepogode ne posustaju. Ceo sistem zadržava tendenciju daljeg kretanja", saopštio je RHMZ.

Autor: A.A.