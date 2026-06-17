AKTUELNO

Region

SNAŽNA OLUJA U ZAGREBU: Nevreme pogodilo Hrvatsku, kiša, vetar i munje, izdato upozorenje

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Julio Cortez ||

Večeras je u Zagreb stiglo snažno nevreme iz susedne Slovenije. Uz obilne padavine duva jak vetar i sevaju munje.

Nebo nad Zagrebom osvojili su tamni oblaci, a u centru je jak pljusak rasterao više hiljada navijača koji su se okupili da gledaju utakmicu sa Mundijala protiv Engleske.

Meteo-radari pokazuju kako je grmljavina nad širem područjem Zagreba, a prvo je zahvatila Zaprešić i Samobor.

DHMZ je za zagrebačku regiju za večeras izdao žuto upozorenje zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 16 sati do kraja dana, odnosno do 23,59.

DHMZ: Budite na oprezu

DHMZ upozorava građane da budu na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Poseban oprez savetuje se na izloženim područjima, poput planina, šuma, livada i otvorenih terena. Mogući su i prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Žuto upozorenje zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom večeras je na snazi i za Karlovačku regiju.

pročitajte još

OSUĐENI UBICA POBEGAO TOKOM IZLETA! Policija UPOZORAVA: Ako vidite ovog čoveka, ne približavajte mu se!

Autor: Marija Radić

#Hrvatska

#Nevreme

#Oluja

#Upozorenje

#Zagreb

POVEZANE VESTI

Region

JEZIVO NEVREME U ZAGREBU NOSI SVE PRED SOBOM! ŠTA ČEKA SRBIJU?! Pljušti kiša, pada drveće, ovakva oluja će se dugo pamtiti! ŠOK U HRVATSKOJ PRESTONICI

Region

NEVREME POGODILO HRVATSKU: Kiša lije kao iz kabla, izdato upozorenje (VIDEO)

Region

Stravično nevreme napravilo potop u Zagrebu: Voda lije kao iz kabla, izdato upozorenje, evo šta čeka Srbiju

Društvo

OLUJA SE NE ZAUSTAVLJA! Izdato NOVO HITNO UPOZORENJE: Ovaj deo Srbije će pogoditi pljuskovi sa grmljavinom, grad i jak vetar!

Društvo

IZ MINUTA U MINUT PRATIMO KRETANJE ĆELIJSKE OLUJE: Crni oblaci nadvili se nad Hrvatskom: U Zagrebu nevreme pravi krš i lom, snažan vetar OBARA DRVEĆE

Region

Snažno nevreme pogodilo Split: Nivo mora se naglo podigao, poplava u Omišu