Snažno nevreme pogodilo Split: Nivo mora se naglo podigao, poplava u Omišu

Snažno nevreme pogodilo je Split. Duva olujni jugo, pala je velika kolčina kiše.

Zbog jakog vetra došlo je i do značajnog podizanja nivoa mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem, piše Dalmacija Danas.

Na splitskoj Zenti more se prelivalo preko šetališta. Problema ima širom grada, metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj ulici je popustila pod naletima vetra nagnula se i srušila preko trotoara.

"Baš je jako udarilo, uz more je užasno, ne može čovek ništa", rekao je jedan Splićanin.

U gradu je palo i jedno stablo. Nema previše intervencija, sve je ovo već viđeno. Ogromnih problema zbog nevremena imaju i u Omišu.

"Napadalo je kiše kao nikada do sad. Ceo grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće", kazao je jedan stanovnik Omiša.

Autor: Marija Radić