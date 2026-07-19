AMSS UPOZORAVA: U jeku turističke sezone očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima

Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone.

Na frekventnim prelazima već su prisutne kolone vozila a povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana, zato AMSS savetuje vozače da voze strpljivo, pripreme se na moguća zadržavanja i na vreme se informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima putnička i teretna vozila zadržavaju se do sat vremena.

Na (PMV) putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, vozila se zadržavaju 45 minuta, na Gradini, na izlazu do 60 minuta i na graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz Srbije do 20 minuta.

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Teretna vozila na (TMV) terminalima čekaju na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije do 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

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Autor: Marija Radić