Najnovije upozorenje RHMZ-a: Stižu pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćene olujnim vetrom i gradom

Prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na severu Vojvodine ovoga jutra očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom ili pljuskovima.

Pljuskovi i grmljavine će tokom dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova.

Tokom dana u svim predelima biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

Prema upozorenju RHMZ, pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras (19. jula), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21. jula) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

Autor: Marija Radić