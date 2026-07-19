AKTUELNO

Društvo

Najnovije upozorenje RHMZ-a: Stižu pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćene olujnim vetrom i gradom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

Prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na severu Vojvodine ovoga jutra očekuje se prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom ili pljuskovima.

Pljuskovi i grmljavine će tokom dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova.

Tokom dana u svim predelima biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

pročitajte još

Radovi na Pančevačkom mostu od danas do 24. jula: Saobraćaj se odvija jednom trakom

Prema upozorenju RHMZ, pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras (19. jula), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21. jula) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

pročitajte još

Majke poste za zdravlje svoje dece, a evo šta znači ako padne kiša: Veruje se da obeležavamo svetitelja koji pomaže u svakoj nevolji

Autor: Marija Radić

#Grad

#Nevreme

#Oluja

#Vremenska prognoza

#pljusak

POVEZANE VESTI

Društvo

U pojedinim delovima Srbije LEDENO: Neverovatan presek po gradovima, a evo šta nas tek čeka

Društvo

Najnovije upozorenje RHMZ: I danas pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom

Društvo

Danas promenljivo oblačno vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom – temperatura do 20 stepeni

Društvo

STIŽU PLJUSKOVI! RHMZ izdao najnovije upozorenje: Od ovog datuma pad temperature

Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ Večeras stižu pljuskovi u ove delove Srbije, LEDENI TALAS sa snegom i olujnim vetrom trajaće danima

Društvo

NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ - Noćas oblačno sa kišom i OLUJNIM VETROM, sutra neočekivani obrt