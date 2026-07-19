SRBIJA NA UDARU SNAŽNOG NEVREMENA: RHMZ upalio alarm, evo kada tačno oluja stiže u Beograd i ostale gradove!

Srbija se danas nalazi pred udarom novog talasa izuzetno nestabilnog vremena. Prema najnovijim upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom večeri nas očekuju snažni pljuskovi sa grmljavinom, uz realnu opasnost od grada i olujnog vetra u zonama najintenzivnijih nepogoda.

Iako će veći deo dana proteći uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, sa maksimalnim temperaturama koje će na jugu i istoku dostići vrelih 36 stepeni, pravo meteorološko pogoršanje rezervisano je za večernje sate.

Satnica udara: Kako će se kretati crni oblaci

Prema radarskim snimcima i predikcijama, padavinski sistem u našu zemlju ulazi sa severozapada, preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Oko 20.00 časova: Prvi na udaru naći će se severozapad zemlje, tačnije područje oko Sombora i Apatina, gde se očekuju prvi jaki pljuskovi.

Tokom večeri: Sistem će nastaviti ubrzano kretanje preko Novog Sada prema jugoistoku zemlje.

Oko 22.00 časa: Olujni oblaci stižu do Beograda.

Oko 23.00 časa: Očekuje se najjači udar nevremena u prestonici, praćen obilnim padavinama, grmljavinom, jakim vetrom, a lokalno i gradom.

RHMZ najavljuje hitna upozorenja

Zavod je jasno naglasio da će pljuskovi i grmljavine koji nas očekuju večeras biti lokalno izuzetno snažni.

"Za konkretne lokacije izdavaćemo HITNA UPOZORENJA jedan do dva časa unapred", navode iz RHMZ-a, apelujući na građane da prate obaveštenja i prilagode svoje aktivnosti vremenskim uslovima.

Drastičan pad temperature u narednim danima

Nakon prolaska ovog olujnog fronta, Srbiju očekuje osetno svežije i prijatnije, ali i dalje nestabilno vreme.

Ponedeljak i utorak: Smene sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom moguće su u utorak, pre svega na jugu i jugozapadu zemlje.

Temperature: Živa u termometru biće u osetnom padu, pa će se maksimalne dnevne vrednosti kretati između 24 i 29 stepeni, dok će se jedino na jugu i istoku zadržati nešto toplije vreme, do 32 stepena.

Autor: D.S.