Oblačno i svežije: Mogući su i pljuskovi, a evo kakvo vreme se očekuje narednih dana

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, danas na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.
Vreme narednih dana
U sredu 22.7. promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 25 do 28 verovatnoća.
Autor: S.M.