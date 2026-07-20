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Oblačno i svežije: Mogući su i pljuskovi, a evo kakvo vreme se očekuje narednih dana

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/J. Nerić ||

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, danas na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.

Vreme narednih dana

U sredu 22.7. promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 25 do 28 verovatnoća.

Autor: S.M.

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