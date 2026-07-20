Jedan pogrešan potez može biti fatalan: Evo šta nikako ne treba raditi posle uboda ose ili pčele

Dva tragična slučaja koja su se dogodila u samo nekoliko dana ponovo su podigla uzbunu i skrenula pažnju javnosti na to koliko ubod ose može biti opasan. Dok leto traje, a mi sve više vremena provodimo u prirodi, voćnjacima i vikendicama, susret sa ovim insektima postaje gotovo neizbežan. Kako bismo sprečili najgore ishode, ključno je znati kako razlikovati običnu reakciju od anafilaktičkog šoka i koji su to koraci koji nam mogu spasiti život u kritičnim minutima.

Letnji dani donose najveću aktivnost pčela i osa, jer je ovo period godine kada one najviše dolaze u dodir sa ljudima. Iako prizor ose u blizini često izaziva paniku, stručnjaci poručuju da je smirenost najvažniji saveznik.

- Ljudi trebaju da budu smireni, jer 98 odsto ljudi uopšte nije alergično na ubod pčele - istakao je pčelar Stefan Stevanović za Tv "Prva".

On objašnjava da su najprirodnije reakcije na ubod svrab, otok i crvenilo, što obično prolazi za dan ili dva uz korišćenje hladnih obloga.

Fatalna greška: Ne vadite žaoku prstima

Prva stvar koju uradite nakon uboda je presudna, a većina ljudi instinktivno pokuša da izvadi žaoku sa dva prsta, što je ogromna greška. Žaoku treba skinuti noktom, kao kada vas svrbi, gurajući je u stranu kako biste je uklonili bez pritiska na kesicu sa otrovom.

Stefan Stevanović upozorava da, ukoliko to uradimo sa dva prsta, najverovatnije ćemo istisnuti sav preostali otrov direktno u kožu, što može pogoršati stanje.

Alarm za uzbunu: Ko je u najvećoj opasnosti

Dok većina prođe sa blagim otokom, za jedan do tri odsto populacije situacija može postati dramatična u sekundi. Kod ovih osoba javljaju se jaki simptomi poput koprivnjače i unutrašnjeg gušenja, a reakcija se ispoljava veoma brzo – u roku od 5 do 15 minuta.

U slučaju pojave gušenja ili koprivnjače, neophodno je odmah se javiti lekaru jer su to znaci teške alergijske reakcije.

Injekcija koja život znači

Oni koji već znaju da su visokosezitivni na ubode moraju uvek uz sebe imati adekvatnu terapiju. "EpiPen", odnosno adrenalinska injekcija za samostalno davanje, predstavlja najsigurniji način da se spasi život u ekstremnim situacijama do dolaska medicinske pomoći.

Pčelar naglašava da posedovanje ovakve injekcije može spasiti život ne samo vama, već i ljudima u vašoj okolini koji se nađu u nevolji.

Zašto nikako ne smete da "mlatite" rukama

Kada vam se pčela ili osa približi, instinktivna reakcija mlataranja rukama zapravo je najgora koju možete da napravite. Insekti nas najčešće ne napadaju bez razloga - pčela obično traži ili nešto slatko ili so sa našeg znoja jer su joj potrebni minerali.

Pčela ili osa su agresivne samo oko svoje košnice, dok su na drugim mestima mirne ukoliko ih ne provocirate naglim pokretima. Ne smete zaboraviti da je osa četiri puta brža od čoveka, pa je svaki pokušaj fizičkog obračuna sa njom unapred izgubljena bitka.

Autor: S.M.