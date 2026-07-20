Veliki korak za srpsko zdravstvo! U UKCS prvi put urađen TIPS zahvat, procedura dostupna u malom broju svetskih centara

U Centru za interventnu radiologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije danas je prvi put izvedena vrlo zahtevna procedura na pacijentu sa obolelom jetrom, koju je vodio stručnjak Gert Malu iz Belgije, čime se ova ustanova svrstala u red malobrojnih u svetu gde je primenjena ova metoda.

Načelnik odeljenja za hirurgiju jetre na Klinici za digestivnu hirurgiju UKCS Danijel Galun izjavio je da je reč o vrlo zahtevnoj proceduri.

Pacijentu, koji je imao uznapredovalu cirozu jetre i krvarenje ugrađen je TIPS - transjugularni portosistemski šant, i nakon ove procedure on se oseća dobro.

"Treba razumeti da se ova procedura ne radi u velikom broju centara, relativno vrlo mali broj centara izvodi TIPS proceduru, i u tom smislu je nama velika čast i zadovoljstvo da je danas sa nama profesor Gert Maluo iz Belgije, i ovim, na neki način Klinički centar Srbije postaje deo mape onih ustanova na svetu koje izvode ovu vrlo zahtevnu proceduru", rekao je Galun i dodao da u novoj zgradi Kliničkog centra obnavljaju saradnju sa Maloum sa idejom da ova intervencija postane rutinska i standardna procedura.

Kako je objasnio Galun, ova procedura radi se kod pacijenata koji su već imali životno ugrožavajuća krvarenja zbog vrlo opasnog stanja, što je deo oboljenja, takozvana portalna hipertenzija, a koja dovodi s jedne strane ili do masivnog krvarenja iz variksa i jednjaka, ili do patološkog nakupljanja velike količine tečnosti u trbuhu.

Galun je dodao da je zbrinjavanje ovakvih oboljenja povezan sa izuzetno velikim stepenom i mortaliteta i morbiditeta, zbog čega u apsoloutnu prednost ima ovakva procedura.

"Za nas, Klinički centar Srbije, velika je čast što je danas sa nama profesor Maluo, koji je istaknut stručnjak u ovoj oblasti, s kojim smo imali već ranije prilike da sarađujemo unazad više godina, tako da je već ranije on ovu proceduru radio u našoj ustanovi. Ovde je sada ideja da on pomogne kadrove UKCS da ova procedura postane standardna i da je izvode naši stručnjaci", poručio je Galun.

Govoreći o samoj proceduri, Galun je naveo da se ona izvodi u opštoj anesteziji, te da se posebnim instrumentom, kroz jednu venu na vratu, silazi do parenhima jetre.

"U parenhimu jetre, iz jednog venskog sistema, kroz parenhim jetre se ulazi u drugi venski sistem i stavlja se stent između dva venska sistema. Time se postiže da se pritisak u, da kažemo, sistemu cirkulacije jetre značajno smanji, i to omogućava da dođe do prestanka krvarenja iz nekih drugih vena u sistemu jednjaka i želuca", objasnio je Galun.

On je naglasio da ova procedura nema alternativu, odnosno da je alternativa samo hirurgija, koja je povezana sa izuzetno visokim stopom i mortaliteta i morbiditeta.

"Ovi pacijenti praktično nemaju nijednu drugu opciju. Znači, bez ove procedure, nažalost, njihov ishod je vrlo, vrlo nepovoljan", zaključio je Galun. Maluo iz Univerzitetskog kliničkog centra iz Luvena, kojem je uža oblast interventna radiologija, sa posebnim fokusom na portalni sistem jetre, izjavio je da mu je veliko zadovoljstvo što je u UKCS da podrži kolege u jednoj vrlo izazovnoj i kompleksnoj proceduri, koja može da pomogne velikom broju pacijenata. On je naglasio da u ovoj poseti osposobljavaju stručnjake, lekare da oni samostalno mogu da izvode ovu proceduru, dodajući da bi mu bilo zadovoljstvo da ponovo dođe u Beograd kako bi sarađivali u izvođenju ovih procedura. Ovu specifičnu intervenciju su pored Malua, radili i docent Aleksandar Filipović, asistenti Miloš Zakošek i Dušan Bulatović, i Aleksa Igić.

Pacijent kome je urađen TIPS boluje od ciroze jetre i imao je portnu hipertenziju koja je rešena ovom procedurom.

Autor: S.M.