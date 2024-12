Operacija kičme bez uspavljivanja! Istorijski poduhvat srpskih lekara iz KCS: Tu smo, razgovaraćemo sve vreme, nema razloga za brigu!

Prvi put urađena operacija kičme na budnom pacijentu u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije

"Da li vam je udobno? Osećate li bol u predelu kičme? Tu smo, opustite se, razgovaraćemo sve vreme, nemate razloga za brigu i strah" - reči su doktorke anesteziologa upućene pacijentu koji odbrojava trenutke pre operaciju kičme u budnom stanju.

U Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije (KCS) danas je po prvi put urađena operacija kičme na budnom pacijentu. Pacijent (85) imao je takozvano suženje spinalnog kanala, a nakon uspešne operacije, već sutra će biti pušten kući.

Hirurška sala. Hirurzi, predvođeni doktorom Slavišom Zagorcem, anesteziolozi predvođeni doktorkom Svetlanom Srećković, tehničari, instrumentarke. Mnogo je ljudi u zelenim uniformama. Pacijent, vremešni muškarac, leži na stomaku na operacionom stolu. Budan je. Sve vreme tokom operacije ovaj čovek razgovara sa lekarima.

Iako u godinama, u jako je dobrom stanju: i fizičkom i medicinskom. Ipak, oboljenje kičme koje ima, dovelo je do jako ograničene pokretljivosti ovog čoveka, nesnosnim bolovima u nogama i jednim veoma lošim kvalitetom života. Sve to ga je učinilo idealnim kandidatom za ovaj pionirski poduhvat u UC KSC.

Dr Slaviša Zagorac, načelnik Odeljenja hirurgije kičme u UC, objasnio je kako je tekao sam operativni zahvat.

- Ova operacija zove se dekompresija spinalnog kanala. Radi se kod pacijenata koji imaju takozvanu stenozu ili suženje spinalnog kanala, koji je najčešći oblik degenerativnog oboljenja kičme kod starijih ljudi. Upravo tada radi se takozvano proširenje spinalnog kanala. To je operacija koja se najčešće radi u tim godinama, dakle kod starije populacije - rekao je dr Zagorac.

Danas postoji, dodaje dr Zagorac, jedan žargonski izraz za ljude koji su stariji od 80 godina, a u dobrom su fizičkom stanju (što se tiče srca, pluća).

- To su takozvani super-seniori. To su stariji ljudi koji su, osim oboljenja kičme, zdravi i hoće pun kvalitet života. Nekad je granica bila 65 godina, tada se nakon te starosne dobi pacijenta nisu ni radile operacije kičme - objašnjava dr Zagorac.

Operacija po protokolu Mejo klinike

A danas je upravo na jednom takvom super-senioru urađena operacija "Awake spine" (budna operacija, prim. aut.) po protokolu američke klinike “Mejo”, odakle se nedavno vratio dr Slaviša Zagorac.

- Ja sam u novembru bio na Mejo klinici na simpozijumu i razgovarao sam tamo sa kolegama iz Amerike da vidim koji su to uslovi koje moramo mi da ispunimo, da li treba nešto posebno da bi to sproveli i onda sam nakon povratka iz Amerike i razgovora sa Upravom UKCS i Klinike za ortopediju, video da to možemo da uradimo, da imamo sve što se tiče tih lekova i protokola... I tada smo i odlučili smo da to uradimo - rekao je dr Zagorac.

Prema njegovim rečima, praktično radi se o kombinaciji jedne regionalne anestezije, odnosno pacijentu se daje anestetik u mišiće oko kičme i spinalne anestezije, gde pacijent praktično ne oseća taj donji deo gde se radi operacija.

Doktor Zagorac je takođe operisao Čedu Jovanovića:

- I ono što je problem kod kičme, ta anestezija je inače kod operacije kuka i kolena već standard odavno, ali kod kičme ne. Zato što je takva anatomija, onda pozicija pacijenta koji je na stomaku, tako da je to vrlo opipljivo. U tom smislu je to malo zahtevno, ali uglavnom sve je dobro prošlo - zadovoljan je dr Zagorac.

Ovakav vid anestezije ima i te kako velikih benefita za pacijenta.

- Postoji jedno stanje koje se zove postoperativni delirijum. Stariji pacijenti, koji su pre operacije bili super, nakon anestezije iz nekog razloga se pogoršaju u smislu orijentacije u prostoru i vremenu. I to, na žalost, može da potraje. Nekad je to pogoršanje definitivno i to nam zaista otežava postoperativni oporavak. Dakle, operacija prođe dobro, sve prođe dobro, ali pacijent ne bude u tom mentalnom smislu kako treba, nemamo komunikaciju s njim - objašnjava dr Zagorac.

Pacijent već sutra ide kući

Tako da, prvi benefit je upravo izbegavanje te vrste komplikacije to jest tog lošeg reagovanja na lošu anesteziju.

- Drugi benefit je što će pacijent biti ovde još jedan-dva sata posle operacije, tada će da popušta anestezija i on će imati mnogo manji postoperativni bol nego što bi imao kada bi bio uopšte anesteziji i on će večeras da prošeta ako sve bude u redu i sutra ide kući. Da je operacija rađena u opštoj anesteziji treba malo da se ti lekovi u krvi metabolizuju i procedura oporavka traje malo duže - ističe dr Zagorac.

Pacijent mora da sarađuje

Sledeći korak je da ovo postane standard kada su u pitanju operacije kičme kod starijih pacijenata.

- Ono što je važno je odabir pacijenta kod ove metode. Ne možemo imati pacijenta koji nije saradljiv, koji ne može da izdrži tu poziciju na stomaku. Znači, mora da sarađuje, pacijent mora minimum sat vremena da leži na stomaku. Naravno, mi njega nameštamo da mu bude što udobnije, ali, znate, ipak su to stariji ljudi, neko ima problem sa ramenom, pa ne može da drži i tako dalje. Ali, opet, najvažnije je da su pacijenti psihički dobro, da su fokusirani i da žele da sarađuju. Ako imamo takvog pacijenta, onda je uspeh siguran - zaključio je dr Zagorac.

I sam pacijent je, nakon obavljene procedure i više nego zadovoljan.

- On je odlično. Kada smo ga izvozili iz sale, samo nam je pokazao podignut palac, tako da sve je super. Bio je fokusiran da reši taj problem, večeras će da ustane da prošeta, a sutra već ide kući - kaže nam dr Zagorac.

Inače, dr Slaviša Zagorac bio je na čelu hirurškog tima koji je u avgustu 2017. godine uradio složenu operaciju metastaza tumora na kičmi. Lekari Urgentnog centra KCS tada su bukvalno podigli na noge Miroslava Simovića (40), iz Beograda, koji puna tri meseca nije mogao da ustane iz kreveta.

Autor: Snežana Milovanov