Operacija je trajala 5 sati, Čedi sledi DUG OPORAVAK! Evo u kakvom je stanju Jovanović nakon ozbiljnog zahvata na kičmi

Lideru LDP Čedomiru Jovanoviću operisana je kičma na ortopediji Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i on se uspešno oporavlja, potvrdili su članovi njegove porodice.

Čedomir Jovanović je operisan juče. Zahvat je izveo tim spinalnog hirurga Slaviše Zagorca, a reč je o vrlo kompleksnom zahvatu na četvrtom i petom lumbalnom pršljenu, diskusu i spinalnom kanalu.

Hirurški zahvat je trajao gotovo pet sati tokom kojih su pršljenovi stabilizovani sa četiri titanijumska šrafa i titanijumskim prstenom. Uprkos težini intervencije, rezultati postoperativne dijagnostike su pokazali da je tim hirurga Zagorca veoma uspešno izveo operaciju.

Čedomir Jovanović se već oseća bolje, oslobođeni spinalni nerv mu je vratio sve funkcije desne noge, a titanijumski disk i šrafovi potpunu stabilnost kičme. Tokom dana se očekuje da će napraviti prve korake, što je i poslednja faza operativnog procesa kojim se uspostavlja puna funkcija kičme.

Povredio kičmu pre 11 godina

Jovanović je nekoliko dana pre operacije bio na ortopediji UKCS gde je pripremljen za operaciju. Reč je o povredi kičme koju Jovanović ima od ekspedicije Karakorum 2013 kada je na poziv pakistanske vlade bio deo tima koji je simbolično sastavljen od 12 alpinista, muslimana, Jevreja i hrišćana (katolici, protestanti i pravoslavci) koji su u zimskim uslovima pokušali uspon na vrh K2 sa pakistanske strane.

On je do sada konzervativnim terapijama rešavao povremena pogoršanja i probleme koje je izazivala povreda četvrtog i petog pršljena, ali se tokom septembra situacija iskomplikovala u postepeno oduzimanje desne noge.

Nakon dijagnostike i konsultacije sa najvećim stručnjacima za neurohirurgiju u Srbiji dogovorena je hitna operacija kičme kako se pareza ne bi pogoršala u paralizu desne noge.

Zbog tih komplikacija u dijagnostici su konsultovani neurohirurzi sa klinike u Minhenu koji su pre dve godine pomogli našim lekarima u prvoj operaciji te vrste koja je izvedena u Srbiji.

Jovanoviću je ponuđen i odlazak na operaciju u Minhen, ali je on to odbio, jer ima apsolutno poverenje, kako je rečeno, u srpske stručnjake koji su i do sada, uprkos vrlo ozbiljnim povredama i komplikovanim hirurškim zahvatima, izvanredno rešavali sve teške situacije.

Profesor Goran Tulić je uspešno operisao Jovanovića u martu i praktično mu spasio desno koleno, posle više operacija, uprkos tome što mu je još 2016. godine na jednoj od renomiranih ortopedskih klinika u svetu rečeno da je jedino rešenje ugradnja proteze.

Autor: Snežana Milovanov