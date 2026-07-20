Grad zatrpao selo u Srbiji! Lopatama ga zgrću!

Nad jugozapadnom Srbijom protutnjalo je snažno nevreme uz tuču grada, jak vetar i kišu!

Najviše su gradom pogođena sela Božetići i Štitkovo iznad Nove Varoši, kao i selo Kućani koje se nalazi sa druge strane reke Uvac.

Kako nam je isoričao jedan meštanin, ovo je drugi put ove godine da pada grad. Usevi su prvi put nekako "preživeli", ali ih je današnja oluja načisto uništila.

- Tuklo je baš jako! Otvorilo se nebo. Od muke nisam mogao ni da gledam kako pada. Lopatama zgrćemo ledenice grada - kaže nam meštanin zaseoka Lukovići.

Najviše štete, kažu, pričinjeno je na povrtarskim usevima i od jake kiše na seoskim makadamskim putevima.

Podsetimo, oluja kakvu žitelji ne pamte u subotu je pogodila Kokin Brod, kada je osim grada jak vetar čupao stabla i otkrivao kuće. Zbog izvaljenih stabala na put bila je blokirana magistrala za Crnu Goru.



Autor: A.A.