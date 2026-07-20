KRUPAN LED UNIŠTIO SVE ZA NEKOLIKO MINUTA! Katastrofalno nevreme sručilo se na ovaj grad: Stradali plodovi i vozila

Jako olujno nevreme praćeno krupnim gradom pogodilo je tokom popodneva prijepoljski kraj i pričinio ogromne štete u domaćinstvima. Najkritičnija situacija je u naseljima Kolovrat, Ravan, Seljašnica, Ratajska, Suvodol i Babine, ostavljajući za sobom veliku štetu, pre svega na poljoprivrednim usevima.

Među onima koji su pretrpeli velike gubitke je i Hasan Hasanagić iz naselja Ravne.

- Grad je za svega nekoliko minuta gotovo potpuno uništio voćnjak, dok je protivgradna mreža uspela samo delimično da zaštiti baštu. Mislim da nisu delovali na vreme, a sav trud uložen tokom godine je uništen za nekoliko minuta - rekao je za RINU Hasan.

Prema prvim informacijama, osim štete na poljoprivrednim kulturama, grad je oštetio i pojedina vozila koja su se u trenutku nevremena zatekla na putevima.

Tačan obim štete biće poznat nakon što nadležne službe obiđu teren i evidentiraju posledice nevremena.

Autor: Marija Radić