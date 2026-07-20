EVROPU ČEKA PAKAO, CEO KONTINET JE U OPASNOSTI Prognoze najavljuju paklenih 50 stepeni, obara se istorijski rekord! Ove dve zemlje pred najvećim udarom

Novi toplotni talas mogao bi krajem jula da donese temperature do 50 stepeni u Portugalu, Španiji i Francuskoj, upozoravaju meteorolozi.

Evropa se priprema za novi period rekordno visokih temperatura, a popularne turističke destinacije koje posećuju i brojni Britanci mogle bi krajem jula da zabeleže gotovo 50 stepeni Celzijusa.

Prema prognozama globalnog kompjuterskog meteorološkog sistema, 28. jula bi na jugu Portugala temperatura mogla da dostigne granicu od 50 stepeni.

Ukoliko se prognoza obistini, bio bi oboren evropski rekord od 48,8 stepeni Celzijusa, postavljen u avgustu 2021. godine u blizini Sirakuze na Siciliji.

Prognoze pokazuju da bi i Španija mogla da se suoči sa temperaturama od čak 48 stepeni, dok bi u primorskim letovalištima poput Benidorma maksimalne vrednosti mogle da dostignu oko 45 stepeni.

Francuska takođe na udaru

Veoma visoke temperature očekuju se i u pojedinim delovima južne Francuske. Područje oko Bordoa moglo bi krajem jula da zabeleži oko 47 stepeni Celzijusa.

Iako mnogi uživaju u sunčanom vremenu, stručnjaci upozoravaju da ovako ekstremne vrućine predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje.

Ekstremna toplota smatra se jednom od najsmrtonosnijih vremenskih pojava, posebno za starije osobe, malu decu, trudnice i ljude sa hroničnim bolestima.

Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može izazvati dehidrataciju, toplotnu iscrpljenost i toplotni udar.

Toplotni talasi takođe mogu da pogoršaju postojeće zdravstvene probleme, povećaju rizik od srčanog i moždanog udara, doprinesu izbijanju šumskih požara, pogoršanju kvaliteta vazduha i nestancima električne energije, što dodatno opterećuje zdravstveni sistem.

Čak se i zdravim osobama savetuje da izbegavaju fizičke napore tokom najtoplijeg dela dana i da unose dovoljno tečnosti.

Stručnjaci upozoravali da će rekordi nastaviti da padaju



Profesor Piter Stot, nekadašnji šef za praćenje i analizu klimatskih promena pri britanskom Met Office-u, još 2021. godine upozorio je da bi Evropa uskoro mogla da se suoči sa temperaturama od 50 stepeni Celzijusa.

„Ako ne budemo delovali, za deset godina govorićemo o temperaturama od 50 stepeni ili više u Evropi, baš kao što danas govorimo o temperaturama od 50 stepeni ili više u Kanadi“, rekao je tada Stot.

Slično upozorenje uputila je i klimatološkinja dr Kler Barns sa Imperijal koledža u Londonu i koautorka studije World Weather Attribution, koja je tokom evropskog toplotnog talasa 2026. godine istakla da će zbog rasta globalne temperature klimatski rekordi nastaviti da se obaraju.

„Trenutno ne činimo dovoljno da usporimo globalno zagrevanje. Kako se ono bude nastavilo, treba očekivati da će rekordne temperature biti obarane sve češće“, upozorila je Barns.

Autor: A.A.