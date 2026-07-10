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POSLE OLUJA STIŽE NOVI TOPLOTNI UDAR! Meteorolozi otkrili od kog datuma kreću paklene vrućine, temperatura ide do 45 stepeni

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Nakon kratkotrajnog osveženja i nestabilnog vremena sa pljuskovima i grmljavinom, meteorolozi najavljuju povratak ekstremno visokih temperatura. Prema dugoročnim prognozama, u trećoj dekadi jula očekuje se novi toplotni talas, a u pojedinim delovima regiona temperatura bi mogla da dostigne čak 45 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme za vikend

- Za vikend promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. U subotu posle podne i uveče tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će u nedelju na severu biti suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom - navodi RHMZ.

- Naredne sedmice pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Foto: Tanjug AP/Anthony Anex, Tanjug/Rade Prelić

Maksimalna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 33 stepena.

Podsetimo, Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavio je da se toplotni talas vraća u trećoj dekadi jula i donosi novi nalet tropske vreline sa temperaturama koje će ići do 40 stepeni, a u pojedinim delovima zemlje i više od toga, čak 45 stepeni.

Biometeorološka prognoza

- Biometeorološka situacija može imati povolјan uticaj na hronično obolele osobe, ali se izvestan oprez ipak savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja.

Autor: A.A.

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