Vladimir Lučić: Telekom Srbija širi mrežu, razvija veštačku inteligenciju i beleži istorijske uspehe (VIDEO)

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić gostovao je u jutarnjem programu na TV Pink, gde je govorio o aktuelnim poslovnim uspesima kompanije, međunarodnim integracijama, borbi protiv piraterije, kao i o velikim investicijama u optičku mrežu i veštačku inteligenciju.

Borba protiv piraterije i ulazak u globalnu alijansu

Govoreći o zaštiti sadržaja i borbi protiv nelegalnog emitovanja, Lučić je istakao da je Telekom Srbija pristupio najjačoj svetskoj alijansi za borbu protiv piraterije, što je od ogromnog značaja za kompaniju i njene korisnike, posebno u dijaspori.

„Mi kao veliki proizvođači sadržaja, pogotovo što se aktivno bavimo ovim projektom za dijasporu, da ljudima u dijaspori nudimo sve naše kanale, imamo kao i svi veliki proizvođači veliki problem oko nelegalne piraterije. Ova alijansa hvata sve glavne igrače od Amazona, Netflixa, Diznija, Paramonta i ovih igrača s posebnih prava, sa idejom brze gašenja takvih platformi“, rekao je Lučić.

On je dodao da ova alijansa ima specijalnu saradnju sa Interpolom, kao i da je dolazak Telekoma pozdravljen sa uverenjem da će ovaj deo jugoistočne Evrope biti znatno bolje zaštićen.

Ekonomska saradnja sa SAD i podrška Exim banke za 5G

Osvrćući se na strateški dijalog i odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, generalni direktor je naglasio da saradnja sa američkom administracijom ide uzlaznom putanjom, što potvrđuje i konkretna podrška razvoju telekomunikacione infrastrukture.

„Poslednje, mislim da je ona krunisana time što je Exim banka, to jest njihova državna banka, odlučila da nam pomogne u razvoju 5G-a, jer je to znak zapravo podrške njihovoj administraciji Telekomu Srbija“, istakao je Lučić za TV Pink, dodajući da su razgovori počeli za vreme prethodne, a završeni za vreme nove američke administracije.

Takođe je najavio da Telekom Srbija u septembru nastavlja širenje na američko tržište, uz poseban akcenat na projekte iz domena veštačke inteligencije.

Investicije u veštačku inteligenciju i partnerstvo sa gigantima



Govoreći o tehnološkim trendovima, Lučić je naglasio da će veštačka inteligencija potpuno promeniti industriju i način života u narednih deset godina, pri čemu Srbija ima izuzetnu šansu da se pozicionira kao regionalni centar.

„To je jedan novi prostor za Telekom Srbija, da sarađujući sa najvećim kompanijama američkim, kao što je Nvidia koje su lideri u razvoju veštačke inteligencije, dodatno donesemo investicije u Srbiju, a drugo da u saradnji sa tim američkim kompanijama napravimo proizvode koje bi posle izvozili po čitavoj Evropi“, poručio je Lučić.

On je podsetio da Telekom Srbija već godinama uspešno finansira domaće startape, od kojih se mnogi baziraju na veštačkoj inteligenciji i robotici, sa ambicijom da se u Srbiji uskoro pojave i prve kompanije vredne preko milijardu evra, takozvani "jednorozi".

Situacija na Kosovu i Metohiji i novi dečiji sportski kanal

Komentarišući poslovanje na Kosovu i Metohiji, Lučić je naglasio da se kompanija suočava sa pritiscima administracije Aljbina Kurtija koja želi da iseli Telekom, ali da se uz podršku i privremeno uređenje odnosa sa međunarodnim partnerima očekuje dugoročno rešenje i puna stabilnost mreže.

Lučić je najavio i novitete u ponudi Arena Sport kanala.

„Ono što mogu da najavim do kraja godine, osim svih sportova koje smo do sada imali, jedan poseban sportski kanal koji će se zvati Arenica, posvećen deci i dečijem sportu, tako da će deca imati svoj kanal na Areni jer želimo da promovišemo da se deca bave sportom“, rekao je Lučić.



Autor: D.S.