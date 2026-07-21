APEL IZ INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU: Rezerve krvi su na izdisaju, najviše nedostaju A i O grupe! (VIDEO)

Rezerve krvi u Institutu za transfuziju krvi pale su na jednoipodnevni nivo, pri čemu su rezerve A i O krvne grupe u kritičnom stanju i nalaze se na jednodnevnom nivou, upozorila je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi.

Apel građanima i rizik od odlaganja operacija

Govoreći u izjavi za televiziju Pink, Mirjana Knežević je istakla da neravnomeran raspored zaliha može ozbiljno ugroziti redovan rad zdravstvenih ustanova.

- Idealno bi bilo da svaki dan prikupimo 300-400 jedinica krvi, to je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta, kada i visoke temperature utiču na davaoce da dođu da daju krv, a pacijenti ne mogu da čekaju“, naglasila je Knežević.

Ukoliko zalihe nastave da opadaju, postoji realna opasnost da dođe do odlaganja planiranih hirurških intervencija.

Uslovi za dobrovoljno davanje krvi

Iz Instituta podsećaju na uslove koje dobrovoljni davaoci moraju da ispunjavaju:

Starosna granica: Mogu dati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina.

Zdravstveno stanje: Davaoci moraju biti potpuno zdravi, bez terapije i lekova, i da nisu imali hirurške intervencije u poslednjih šest meseci.

Intervencije i ulepšavanje: Krv se može donirati sedam dana nakon vađenja zuba i manjih stomatoloških zahvata, dok je nakon tetoviranja, pirsinga ili akupunkture potrebno sačekati šest meseci.

Vremenski razmak: Žene mogu davati krv u razmaku od 16 nedelja, a muškarci na 12 nedelja.

Autor: D.S.