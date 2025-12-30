Alarmantno: Rezerve krvi na minimumu, jedinica dovoljna za samo jedan dan!

Institut za transfuziju krvi upozorava da su rezerve svih krvnih grupa na minimumu i da trenutno ima jedinica tek za jedan dan.

Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi istakla jeza Javni servis Srbije da su potrebne zalihe za sve krvne grupe, a da je situacija posebno zabrinjavajuća zbog prazničnog perioda i velikog broja neradnih dana.

„S obzirom na to da je počeo praznični period važno je da svi koji mogu i ispunjavaju uslove dobrovoljno daju krv. Na taj način će pomoći pacijentima koji u ovom momentu čekaju krv“, poručila je Kneževićeva.

Prema njenim rečima, svakog dana je potrebno najmanje 350 jedinica krvi kako bi zdravstveni sistem normalno funkcionisao.

„Zabrinuti smo jer sledi veliki broj neradnih dana. Zato je važno da svi koji su u gradu budu upoznati s trenutnom situacijom“, dodala je sagovornica iz Instituta.

Mobilne ekipe danas su na terenu u Valjevu, Šapcu, Novom Pazaru i na Novom Beogradu. Od sutra sledi nekoliko dana pauze, ali će sala Instituta i poslednjeg dana u godini raditi od 7 do 15 časova.

U januaru, 1, 2, 6. i 7. Institut će biti otvoren od 8 do 15 časova.

