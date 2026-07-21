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POČINJE PODELA 30.000 VAUČERA: Ministar Memić saopštio datum i nova pravila, evo ko ima pravo na subvencije od 10.000 dinara

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Beta/Tinkara Zupan/STA, Pink.rs, Tanjug/Tara Radovanović ||

Od 3. avgusta počinje podela novog ciklusa od 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić. Vlada će uskoro usvojiti novu uredbu kojom se menjaju uslovi, pa će vaučeri biti namenjeni penzionerima čija primanja ne prelaze 80.000 dinara.

Nove pravila i uslovi dodele

Ministar Memić je objasnio da je ovakva odluka doneta jer su penzioneri ranijih godina koristili čak 70 odsto vaučera.

Rok za prijavu ugostitelja: Posle usvajanja uredbe, ugostitelji će imati rok od pet dana da se prijave.

Početak podele: Puštanje 30.000 vaučera u opticaj zvanično je spremno za 3. avgust.

Rekordni turistički rezultati i planovi za seoski turizam
Gostujući u emisiji Prvog programa Radio Beograda „Jutro je“, Memić je istakao da se sektor turizma brzo oporavio i da se, nakon rasta broja turista od blizu sedam odsto u prvih pet meseci ove godine, očekuje istorijski rekord. Prema podacima Svetske turističke organizacije, Srbija se nalazi među 10 destinacija koje strani turisti najviše posećuju.

Nova platforma i aplikacija: Ministarstvo radi na kreiranju posebne mobilne aplikacije i digitalne platforme za seoski turizam, preko koje će turisti moći samostalno da organizuju putovanja, angažuju lokalne vodiče i direktno naručuju organsku hranu od seljaka.

Rast seoskih domaćinstava: Broj registrovanih seoskih turističkih domaćinstava porastao je sa oko 600-695 na približno 1.900 u poslednje tri godine.

Licencirani vodiči: Usvojen je novi pravilnik i uručene su 254 nove legitimacije turističkim vodičima i pratiocima, čime se država priprema za predstojeću izložbu Ekspo 2027, čija je ključna dobit nova infrastruktura.

Za ove sasezone ministar je preporučio posetu Golupcu i podunavskom kraju, kao i Pešteru i Novom Pazaru.

Autor: D.S.

#Ekspo 2027

#Husein Memić

#Ministarstvo turizma i omladine

#Seoski turizam

#Vaučeri za odmor

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