Nakon strašnog neveremena ponovo upaljeni METEOALARMI: Evo gde preti oluja i koji deo Srbije je PRVI NA UDARU

Nakon jakog nevremena koje je juče protutnjalo Srbijom, meteorološke prilike se konačno smiruju. Ipak, kišobrane još uvek ne bi trebalo odlagati, jer su žuti meteoalarmi upaljeni u skoro celoj zemlji, a do kraja meseca očekuju nas još dva talasa nestabilnosti.
Srbiju danas očekuje znatno mirnije, ali i dalje promenljivo vreme, uz osetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 23 do 28 stepeni, dok će se najniža jutarnja kretati između 15 i 20 stepeni Celzijusa.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vremenska slika danas neće biti ujednačena u svim krajevima. Na severu Srbije, tačnije u Vojvodini, tokom većeg dela dana biće suvo sa sunčanim intervalima, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuju kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji sredinom dana i posle podne povremeno može imati i jake udare.
Već tokom popodneva padavine će postati sve ređe i kratkotrajnije, a uveče i tokom noći u svim predelima Srbije prognozira se potpuno razvedravanje.
U glavnom gradu jutro je osvanulo uz oblačnost i kišu. Najviše padavina u Beogradu prognozira se za jutarnje i prepodnevne časove, dok se u nastavku dana očekuje delimično razvedravanje uz sunčane intervale. Najniža temperatura u prestonici iznosi oko 17 stepeni, dok će najviša dnevna dostići oko 26 stepeni, uz umeren do povremeno jak severozapadni vetar.
Zbog potencijalno opasnih pojava, tačnije lokalnih pljuskova i grmljavine, Republički hidrometeorološki zavod aktivirao je žuti meteoalarm na teritoriji gotovo cele Srbije, dok je jedini pošteđeni region Bačka, gde se očekuje potpuno mirno vreme.
Kada je reč o danima pred nama, meteorolozi najavljuju da do kraja jula stižu još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha. Prvi talas već u četvrtak uveče i tokom noći zahvatiće Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak će se proširiti i na ostale krajeve zemlje. Drugi talas padavina prognozira se za nedelju i ponedeljak. Potpuna stabilizacija vremena i povratak pravog letnjeg sunca očekuje se tek od 28. jula.
Autor: Iva Besarabić