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Tatjana Macura potpisala ugovore: 45 miliona dinara za 29 opština za rodnu ravnopravnost i položaj žena

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Tatjana Macura potpisala je ugovore sa predstavnicima 29 jedinica lokalne samouprave kojima su dodeljena sredstva za sprovođenje projekata usmerenih na unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena u lokalnim zajednicama.

Za realizaciju ovih projekata ukupno je opredeljeno 45 miliona dinara.

Podržani projekti obuhvataju aktivnosti usmerene na:

Unapređenje rodne ravnopravnosti.

Političko i ekonomsko osnaživanje žena.

Sprečavanje nasilja nad ženama.

Razvoj ženskog preduzetništva.

Unapređenje uslova za usklađivanje rada i roditeljstva.

Druge inicijative koje doprinose većoj jednakosti i kvalitetnijem životu građanki širom Srbije.

Autor: D.S.

#Tatjana Macura

#Vlada Srbije

#lokalne samouprave

#rodna ravnopravnost

#žensko preduzetništvo

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