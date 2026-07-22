Tatjana Macura potpisala ugovore: 45 miliona dinara za 29 opština za rodnu ravnopravnost i položaj žena

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Tatjana Macura potpisala je ugovore sa predstavnicima 29 jedinica lokalne samouprave kojima su dodeljena sredstva za sprovođenje projekata usmerenih na unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena u lokalnim zajednicama.
Za realizaciju ovih projekata ukupno je opredeljeno 45 miliona dinara.
Podržani projekti obuhvataju aktivnosti usmerene na:
Unapređenje rodne ravnopravnosti.
Političko i ekonomsko osnaživanje žena.
Sprečavanje nasilja nad ženama.
Razvoj ženskog preduzetništva.
Unapređenje uslova za usklađivanje rada i roditeljstva.
Druge inicijative koje doprinose većoj jednakosti i kvalitetnijem životu građanki širom Srbije.
Autor: D.S.