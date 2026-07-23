OGLASIO SE RHMZ! U ovom delu Srbije temperatura pada na 10 stepeni, a stižu i PLJUSKOVI sa grmljavinom

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje promenljivo oblačno vreme.

Pre podne biće pretežno sunčano. Posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije.

Vetar biće slab i umeren, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 17 °C, a najviša od 25 do 29 °C.

U petak promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 19 na jugu do 27 stepeni na severu i istoku Srbije.

U subotu pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 26 do 29 stepeni.

U nedelju posle podne na severu Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u ponedeljak proširiti i na ostale

Od 28. jula očekuje se stabilizacija vremena.

Autor: Iva Besarabić