DRAMA NA EVZONIJU: Srpskoj državljanki pozlilo tokom višesatnog čekanja, doživela kliničku smrt

Ambasada Srbije u Atini oglasila se povodom incidenta koji se dogodio 20. jula 2026. godine, kada je tokom višesatnog čekanja na graničnom prelazu Evzoni srpskoj državljanki Veri Linić (62) iznenada pozlilo. Hitna pomoć stigla je posle 40 minuta, nakon čega je prevezena u Gradsku bolnicu Ipokratis u Solunu, gde su joj lekari dijagnostikovali aneurizmu mozga, odnosno izliv krvi u mozak koji je izazvao teška oštećenja.

– Tokom naredna 24 sata Vera Linić bila je priključena na respirator, a potom su od porodice zatražili saglasnost za isključivanje aparata, s obzirom na to da je usled visokog pritiska došlo do nepovratnog oštećenja mozga i nastupila takozvana klinička smrt – saopštila je ambasada.

Sin uputio apel za pomoć

Kada je Veri pozlilo, njen sin Dario javno je uputio hitan apel svim dobrim ljudima putem društvenih mreža.

"Juče prepodne je na grčkoj strani granice u povratku mojoj mami stalo srce, oživeli smo je ali je u kritičnom stanju u Opštoj bolnici u Solunu. Da li iko ima neku vezu tamo da pomogne, da doktori daju sve od sebe", apelovao je Srbin na grupi Grčka info.

Kako je ispričao za medije, oživljavali su je nekoliko minuta pre nego što je stigla hitna pomoć i odvela je u bolnicu, dok je on morao da odveze decu za Beograd.

"Za sada ne razmišljamo o novcu. Zato nisam objavljivao da nam treba novac. Sada samo razmišljamo da moja majka bude dobro", rekao je tada zabrinuti sin.

Iz Ambasade podsećaju da Srbija i Grčka imaju zaključen bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, ali on ne obuhvata zdravstvenu zaštitu u smislu direktnog korišćenja usluga. To znači da princip osiguranja ne važi za Grčku i ne postoji princip reciprociteta, već važi isključivo princip refundacije i to samo u strogo određenim situacijama

Autor: D.S.